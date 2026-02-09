Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Киев: российская армия успешно обходить блокировки «Старлинк»

9 февраля, 2026

Российская армия, несмотря на введенные ограничения по использованию Starlink, по-прежнему может онлайн управлять дронами во время полета с помощью Mesh-сетей - сетей из дронов, которые координируются друг с другом с помощью установленных на них модемов. Об этом советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов рассказал в интервью украинскому Radio NV, отрывки из которого опубликовали в воскресенье, 8 февраля.

Связь между дронами в Mesh-сети выстраивается благодаря тому, что каждый модем способен одновременно как передавать сигнал другому, так и принимать его. В итоге создается цепь из дронов в воздухе, которая сохраняется даже если одно из звеньев выходит из строя. Онлайн-управление БПЛА из такой цепи делает атаку более точной, чем управление дроном с помощью GPS.

"Мы видим, как сейчас россияне атакуют - это другая история, это управление шахедами на радиомодемах, Mesh-сети, просто из России. То есть для нас, лично для меня, это вызов. И мы также будем прикрывать эту историю. <...> Мне стыдно, потому что надо это было делать очень давно, еще несколько месяцев назад", - сказал Бескрестнов. Как именно будут блокироваться Mesh-сети, советник министра обороны не уточнил. При этом он отметил, что сейчас военные работают над "прикрытием локомотивов, подстанций от этих БПЛА с Mesh-сетями".

В начале февраля американская SpaceX, разрабатывающая Starlink, по просьбе украинской стороны предприняла меры, чтобы предотвратить использование спутниковой связи российской армией. Так, теперь разработанные компанией терминалы перестают работать на скорости 75-90 км/ч. Из-за этого установка такого терминала на дальнобойный дрон становится менее эффективной.

"Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется принять дополнительные меры", - прокомментировал нововведения основатель SpaceX Илон Маск.

Кроме того, в Украине ввели "белые списки" терминалов, используемых местными компаниями, физическими лицами или военными. Власти хотят, чтобы в стране работали "только проверенные и зарегистрированные" устройства. По словам министра обороны Михаила Федорова, используемые российскими войсками на фронте в Украине, уже деактивированы.

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

