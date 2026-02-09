Бренд обещают сохранить: объединение двух крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Латвии

Договор о приобретении большинства акций "Cesvaines piens" был подписан 30 января 2026 года.

"Smiltenes piens" приобретает "Cesvaines piens", чтобы усилить свою конкурентоспособность на балтийском и европейском рынках.

Как рассказали представители "Cesvaines piens", решение о продаже акций было принято после тщательной стратегической оценки и диалога с потенциальными партнерами. Представители акционеров отмечают, что в последние годы конкуренция в Латвии и на экспортных рынках значительно возросла, поэтому консолидация молокоперерабатывающих предприятий в Латвии является необходимым условием для успешного развития отрасли.

Представители "Cesvaines piens" также отмечают, что в условиях жесткой конкуренции предприятию было важно найти партнера, который смог бы обеспечить долгосрочную стабильность, дальнейшее развитие и инвестиции в производство, сохранив при этом идентичность предприятия, ценности бренда и накопленные традиции переработки молока.

По словам председателя совета "Smiltenes piens" Армандса Ковалдина, сделка укрепляет конкурентоспособность "Smiltenes piens" в Балтии и дает возможность выйти на новые экспортные рынки в Европе и других частях света.

Он добавил, что объединение двух крупных молокоперерабатывающих предприятий создает возможности синергии - укрепление брендов, расширение продуктового портфеля, более быстрое реагирование на новые вызовы рынка, оптимизация затрат на логистику, закупку сырья и эффективность производства.

По данным "Firmas.lv", оборот "Cesvaines piens" в 2024 году составил 23,929 млн евро, что на 2,3% больше, чем в прошлом году, а прибыль упала в несколько раз - до 13 202 евро. "Cesvaines piens" было зарегистрировано в 1994 году.

Оборот "Smiltenes piens" в 2024 году составил 30,605 млн евро, что на 13,8% больше, чем годом ранее, а прибыль выросла на 3,8% до 629 530 евро. "Smiltenes piens" было зарегистрировано в 1993 году. Основным владельцем предприятия является Армандс Ковалдин (98,09%).