Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 9. Февраля Завтра: Apolonija, Simona
Доступность

Бренд обещают сохранить: объединение двух крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Латвии

© LETA 9 февраля, 2026 11:29

Новости Латвии 0 комментариев

Молокоперерабатывающее предприятие AО "Smiltenes piens" приобрело большую часть акций АО "Cesvaines piens", сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Договор о приобретении большинства акций "Cesvaines piens" был подписан 30 января 2026 года.

"Smiltenes piens" приобретает "Cesvaines piens", чтобы усилить свою конкурентоспособность на балтийском и европейском рынках.

Как рассказали представители "Cesvaines piens", решение о продаже акций было принято после тщательной стратегической оценки и диалога с потенциальными партнерами. Представители акционеров отмечают, что в последние годы конкуренция в Латвии и на экспортных рынках значительно возросла, поэтому консолидация молокоперерабатывающих предприятий в Латвии является необходимым условием для успешного развития отрасли.

Представители "Cesvaines piens" также отмечают, что в условиях жесткой конкуренции предприятию было важно найти партнера, который смог бы обеспечить долгосрочную стабильность, дальнейшее развитие и инвестиции в производство, сохранив при этом идентичность предприятия, ценности бренда и накопленные традиции переработки молока.

По словам председателя совета "Smiltenes piens" Армандса Ковалдина, сделка укрепляет конкурентоспособность "Smiltenes piens" в Балтии и дает возможность выйти на новые экспортные рынки в Европе и других частях света.

Он добавил, что объединение двух крупных молокоперерабатывающих предприятий создает возможности синергии - укрепление брендов, расширение продуктового портфеля, более быстрое реагирование на новые вызовы рынка, оптимизация затрат на логистику, закупку сырья и эффективность производства.

По данным "Firmas.lv", оборот "Cesvaines piens" в 2024 году составил 23,929 млн евро, что на 2,3% больше, чем в прошлом году, а прибыль упала в несколько раз - до 13 202 евро. "Cesvaines piens" было зарегистрировано в 1994 году.

Оборот "Smiltenes piens" в 2024 году составил 30,605 млн евро, что на 13,8% больше, чем годом ранее, а прибыль выросла на 3,8% до 629 530 евро. "Smiltenes piens" было зарегистрировано в 1993 году. Основным владельцем предприятия является Армандс Ковалдин (98,09%).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Какая жуть! На ралли Sarma 2026 машину понесло на зрителей. ВИДЕО
Важно

Какая жуть! На ралли Sarma 2026 машину понесло на зрителей. ВИДЕО

Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача
Важно

Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача (1)

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге
Важно

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента»

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Читать
Загрузка

Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит

Наука 14:34

Наука 0 комментариев

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Читать

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Важно 14:30

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Читать

Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова

Новости Латвии 14:27

Новости Латвии 0 комментариев

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

Читать

Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!»

Важно 13:56

Важно 0 комментариев

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Читать

Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Читать

Латвия закрыла доступ ещё к 5 российским пропагандистским сайтам: список

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Читать