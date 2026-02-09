Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На энергетический рынок Латвии вышли литовцы — с очень привлекательными ценами (1)

Редакция PRESS 9 февраля, 2026 12:38

Новости Латвии 1 комментариев

Дочернее предприятие литовской энергетической компании "Ignitis" - "Ignitis Latvija" - с понедельника начнет продавать электроэнергию домохозяйствам в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в "Ignitis".

Компания предложит четыре тарифных плана, сочетающих фиксированную цену с биржевой. Тарифный план "Mājīgais" ("Уютный") предназначен для владельцев частных домов с тепловыми насосами, тарифный план "Naksnīgais" ("Ночной") - для зарядки электромобилей дома, тарифный план "Rosīgais" ("Занятой") - для людей, которые проводят рабочие дни дома, а тарифный план "Brīvdienīgais" ("Для выходных") - для тех, кто потребляет больше электроэнергии в выходные дни.

Каждый тариф предлагает один или несколько временных интервалов в день, когда цена на электроэнергию будет составлять 0,0651 евро за киловатт-час (кВтч), и фиксированную стандартную цену в 0,1301 евро за кВтч в остальное время. Цены будут фиксированными в течение 12 месяцев.

"Ignitis" предоставит клиентам возможность изменить тариф или отказаться от услуги в любое время без штрафов и платы за отмену, говорится в сообщении компании.

Как заявил генеральный директор "Ignitis Latvija "Кристапс Музикантс, компания, начав предлагать электроэнергию латвийским домохозяйствам, стремится бросить вызов и изменить рынок электроэнергии для частных лиц, который "закрепился в потенциально неблагоприятных для потребителей рыночных условиях, не учитывающих различные привычки людей".

Музикантс пояснил, что до сих пор рынок электроэнергии предлагал потребителям выбор между фиксированной или биржевой ценой, и ни один из этих вариантов не отвечал в полной мере потребностям жизни людей. "Наши персонализированные тарифы призваны продвинуть рынок к более динамичному и индивидуальному подходу, что обеспечит ощутимую экономию для жителей Латвии, потенциально до одного счета за электричество в год", - говорит он.

"Со временем мы увидим все больше умных решений, в том числе с искусственным интеллектом, которые позволят подключать бытовые приборы и управлять потреблением электроэнергии максимально экономично и удобно", - говорит генеральный директор "Ignitis Latvija".

Компания также отмечает, что из почти 900 000 домашних хозяйств Латвии, заключивших договоры на поставку электроэнергии, около 75% получают электроэнергию по фиксированной цене, а 15% выбрали переменную биржевую цену. Оставшиеся 10% пользуются универсальной услугой электроснабжения, которая также связана с фиксированной ценой. Данные показывают, что почти 20 % населения сменили поставщика за последние два года.

"Ignitis Latvija" предлагает решения для бизнес-клиентов в Латвии с 2013 года.

В 2024 году оборот "Ignitis Latvija" составил 93,548 миллиона евро, а прибыль - 746 000 евро. "Ignitis Latvija" зарегистрировано в 2013 году и полностью принадлежит литовской "Ignitis".

