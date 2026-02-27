Весенний паводок может стать затяжными. Риски касаются Лиелупе, Даугавы и Гауи

«Согласно текущим прогнозам, период половодья и наводнений может быть продолжительным - примерно с 5 марта до середины апреля».

По оценкам метеорологов, ситуация может быть сопоставима с 2010 и 2013 годами. Наибольшие риски прогнозируются в бассейнах Лиелупе, Даугавы и Гауи - в том числе в районе Валмиеры и у Царникавы, а также на озёрах Разнас и Лубанас в Латгале и Лиепайском озере в Курземе.

Паводок начнётся в Курземе и бассейне Венты, затем распространится на Лиелупе, Гаую и Даугаву.

Благоприятным сценарием считается постепенное таяние снега при небольшом плюсе днём и слабом минусе ночью. Неблагоприятный вариант возможен при резком потеплении и обильных осадках.

По распоряжению министра климата и энергетики Каспарса Мелниса создана межведомственная рабочая группа по рискам окружающей среды. О повышенных рисках проинформирован и Минфин, поскольку при необходимости могут потребоваться дополнительные средства из резервной бюджетной программы.