Что будет с военными после войны? Варианты не радуют

По его словам, после завершения боевых действий часть военнослужащих может отправиться в Латвию к своим семьям, ранее покинувшим зону конфликта, либо семьи могут вернуться к ним.

«Нам нужно понимать, что мы будем делать, потому что это будут очень непростые люди, прошедшие через войну. Нам придётся серьёзно об этом думать, чтобы не повторились факторы, как после афганской войны в СССР».

Райевскис напомнил, что после вывода советских войск из Афганистана возникли криминальные группировки, в которые вошли люди с боевым опытом.

По его мнению, возвращение военных к мирной жизни требует продуманной государственной политики и системной поддержки, чтобы избежать социальной напряжённости и повторения негативных сценариев прошлого.