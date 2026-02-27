Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Что будет с военными после войны? Варианты не радуют

27 февраля, 2026

В эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» политолог и сооснователь агентства «Медийный мост» Филипс Райевскис заявил, что уже сейчас необходимо думать о последствиях окончания войны в Украине.

По его словам, после завершения боевых действий часть военнослужащих может отправиться в Латвию к своим семьям, ранее покинувшим зону конфликта, либо семьи могут вернуться к ним.

«Нам нужно понимать, что мы будем делать, потому что это будут очень непростые люди, прошедшие через войну. Нам придётся серьёзно об этом думать, чтобы не повторились факторы, как после афганской войны в СССР».
Райевскис напомнил, что после вывода советских войск из Афганистана возникли криминальные группировки, в которые вошли люди с боевым опытом.

По его мнению, возвращение военных к мирной жизни требует продуманной государственной политики и системной поддержки, чтобы избежать социальной напряжённости и повторения негативных сценариев прошлого.

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть
800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах
Весенний паводок может стать затяжными. Риски касаются Лиелупе, Даугавы и Гауи

В Латвии ожидается необычно продолжительный весенний паводок, который при неблагоприятных условиях может перерасти в масштабные наводнения. По словам государственного секретаря Министерства климата и энергетики Лиги Куревской, период половодья может длиться с 5 марта до середины апреля.

В детсадах и школах Хельсинки коров поменяют на овёс

Хельсинки радикально меняет школьное меню. Городской совет поддержал инициативу депутата Mai Kivelä и решил к 2030 году сократить закупки мяса и молочных продуктов вдвое.

Rail Baltica: денег нет, проект в ловушке. Экономист требует пересмотра мегапроектов

Экономист Айварс Стракша в интервью «nra.lv» заявил, что проект Rail Baltica оказался в тяжёлой финансовой ситуации. По его словам, изначально была чрезмерная надежда на финансирование ЕС в размере 85%, однако реальные расходы оказались значительно выше ожиданий.

Новая идея министра образования — химическая кастрация для насильников

В эфире телеканала TV24 министр образования и науки Даче Мелбарде заявила, что дети не рождаются агрессивными, а проявления насилия у несовершеннолетних часто являются сигналом о необходимости помощи. В Сейме уже приняты поправки, которые обязывают самоуправления внедрять в каждой школе проекты по снижению насилия и укреплению благополучия.

Берлин под осадой енотов: они везде — от клиники Charité до казарм!

В Берлине всё чаще жалуются на енотов. По данным Сената города, животные повредили крыши клиники Charité, здания городской службы по уборке, школы, бассейны, казармы, электро- и водопроводные станции, жилые дома и парки.

Покупаем резиновые сапоги. Где ждать подтоплений уже в марте?

В западных и центральных районах Латвии в начале марта начнётся активное таяние снега и льда. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает: уровень воды повысится, начнут затапливаться поймы и низины.

