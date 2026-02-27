Кто защитит детей в Озолниекской школе? Инстанции подключены, но решения пока нет

По словам женщины, школьник проявляет как физическую, так и словесную агрессию - в адрес одноклассников и педагогов. В ситуацию вовлечены школа, Государственная служба качества образования, сиротский суд, социальная служба, Центр защиты детей, полиция, Министерство образования и омбудсмен.

«Школьниц душили, одну учительницу столкнули на пол и пинали. Принёс зажигалки, угрожал сжечь школу. Принёс имитацию ножа, угрожал всех убить». Сообщается о многочисленных обращениях в больницу и судебных процессах. В этом году, по словам родителей, классному руководителю якобы разбили голову бутылкой.

Администрация подчёркивает, что уже четыре года ищет решения. Ученику выделен сопровождающий сотрудник. Специалисты Центра защиты детей посещали класс не менее шести раз.

Мать мальчика утверждает, что её сын подвергается давлению со стороны администрации. Из девяти административных дел четыре судами решены в пользу её сына, остальные рассматриваются. Менять школу семья не намерена.

Неофициально представители различных структур называют взаимодействие с родителями сложным.