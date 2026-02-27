Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кто защитит детей в Озолниекской школе? Инстанции подключены, но решения пока нет

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 17:56

Новости Латвии 0 комментариев

В Озолниекской средней школе уже несколько лет продолжается конфликт вокруг ученика седьмого класса. Как сообщает «Bez Tabu», одна из матерей опасается за безопасность детей, но не раскрывает имени из-за страха перед возможной реакцией семьи мальчика.

По словам женщины, школьник проявляет как физическую, так и словесную агрессию - в адрес одноклассников и педагогов. В ситуацию вовлечены школа, Государственная служба качества образования, сиротский суд, социальная служба, Центр защиты детей, полиция, Министерство образования и омбудсмен.

«Школьниц душили, одну учительницу столкнули на пол и пинали. Принёс зажигалки, угрожал сжечь школу. Принёс имитацию ножа, угрожал всех убить». Сообщается о многочисленных обращениях в больницу и судебных процессах. В этом году, по словам родителей, классному руководителю якобы разбили голову бутылкой.

Администрация подчёркивает, что уже четыре года ищет решения. Ученику выделен сопровождающий сотрудник. Специалисты Центра защиты детей посещали класс не менее шести раз.

Мать мальчика утверждает, что её сын подвергается давлению со стороны администрации. Из девяти административных дел четыре судами решены в пользу её сына, остальные рассматриваются. Менять школу семья не намерена.

Неофициально представители различных структур называют взаимодействие с родителями сложным.

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть
Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Что будет с военными после войны? Варианты не радуют
Что будет с военными после войны? Варианты не радуют

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота

Весенний паводок может стать затяжными. Риски касаются Лиелупе, Даугавы и Гауи

Важно 21:04

Важно 0 комментариев

В Латвии ожидается необычно продолжительный весенний паводок, который при неблагоприятных условиях может перерасти в масштабные наводнения. По словам государственного секретаря Министерства климата и энергетики Лиги Куревской, период половодья может длиться с 5 марта до середины апреля.

Что будет с военными после войны? Варианты не радуют

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

В эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» политолог и сооснователь агентства «Медийный мост» Филипс Райевскис заявил, что уже сейчас необходимо думать о последствиях окончания войны в Украине.

В детсадах и школах Хельсинки коров поменяют на овёс

Всюду жизнь 19:17

Всюду жизнь 0 комментариев

Хельсинки радикально меняет школьное меню. Городской совет поддержал инициативу депутата Mai Kivelä и решил к 2030 году сократить закупки мяса и молочных продуктов вдвое.

Rail Baltica: денег нет, проект в ловушке. Экономист требует пересмотра мегапроектов

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Экономист Айварс Стракша в интервью «nra.lv» заявил, что проект Rail Baltica оказался в тяжёлой финансовой ситуации. По его словам, изначально была чрезмерная надежда на финансирование ЕС в размере 85%, однако реальные расходы оказались значительно выше ожиданий.

Новая идея министра образования — химическая кастрация для насильников

Новости Латвии 18:35

Новости Латвии 0 комментариев

В эфире телеканала TV24 министр образования и науки Даче Мелбарде заявила, что дети не рождаются агрессивными, а проявления насилия у несовершеннолетних часто являются сигналом о необходимости помощи. В Сейме уже приняты поправки, которые обязывают самоуправления внедрять в каждой школе проекты по снижению насилия и укреплению благополучия.

Берлин под осадой енотов: они везде — от клиники Charité до казарм!

Животные 18:11

Животные 0 комментариев

В Берлине всё чаще жалуются на енотов. По данным Сената города, животные повредили крыши клиники Charité, здания городской службы по уборке, школы, бассейны, казармы, электро- и водопроводные станции, жилые дома и парки.

Покупаем резиновые сапоги. Где ждать подтоплений уже в марте?

Новости Латвии 18:07

Новости Латвии 0 комментариев

В западных и центральных районах Латвии в начале марта начнётся активное таяние снега и льда. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает: уровень воды повысится, начнут затапливаться поймы и низины.

