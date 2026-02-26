Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает?

Vairāku Saeimas frakciju deputāti gatavo lēmumprojektu, lai uz valsts valodas pārbaudi tiktu nosūtīta Saeimas ārpusfrakciju deputāte Jeļena Kļaviņa. LTV rīcībā esošā informācija liecina, ka Valsts valodas centrs viņu administratīvi sodījis par nepietiekamajām latviešu valodas…— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 26, 2026
Ранее Клявиня заняла место Виктора Пучки, который покинул Сейм после того как и его знания латышского оказались под сомнением. Было принято решение направить Пучку на проверку знания государственного языка, однако сведений о ее успешном прохождении не поступало. Проверку проводит Государственное агентство развития образования.