Совет по конкуренции провел процессуальные действия в Maxima Latvija

В "Maxima Latvija" агентству ЛЕТА сообщили, что сотрудники СК находились в главном офисе компании в Риге. "Maxima Latvija" сотрудничала с СК и предоставила необходимую информацию.

В СК сообщили, что процессуальные действия действительно проводились, но не предоставили дополнительной информации, пообещав комментарии в пятницу, 27 февраля.