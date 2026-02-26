Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Строительство крематория в Иманте: проблема наконец дошла до Рижской думы

26 февраля, 2026

Сегодня Рижская дума поручила Департаменту городского развития оценить коллективное обращение жителей против строительства крематория рядом с кладбищем Лачупе, сообщает агентство LETA. Соответственно, департамент рассмотрит просьбу жителей не поддерживать редакцию локального плана для земельного участка по адресу улица Балтеглю, 30.

Возле участка, где планируется построить крематорий, сразу за лесом в 200 метрах, находится микрорайон Иманта. И многие жители этого микрорайона совсем не рады такому соседству. Инициатором локального плана является «Рижская похоронная служба», заказчиком - ABSocial. Разработчиком плана выступает Metrum, а экологический отчет подготовлен компанией «55М».

По замыслу застройщика, рядом с кладбищем Лачупе планируется создать частное кладбище. «Рижская похоронная служба» предложила изменения в локальном плане для участка по адресу Балтеглю, 30, и в июне Рижская дума приняла решение передать локальный план на общественное обсуждение и получение заключений соответствующих органов.

Общая площадь территории локального плана составляет примерно 7,9 гектаров. Участок расположен на юго-западе района Клейсты, между кладбищем Лачупе на севере и районом Иманта-3 на юге.

На юго-западной части участка, где уровень грунтовых вод самый высокий, допускается только создание алеек памяти и колумбария; традиционные захоронения здесь не разрешены. В отдельных частях участка возможны строительство крематория и морга.

Как сообщалось, рижане и особенно жители микрорайона провели акции и сбор подписей против строительства крематория в жилом районе, в том числе подписи активно собирались 30 декабря 2025 года и 10 января 2026 года. Собранное количество подписей - более 3000 - признано достаточным для подачи официального коллективного заявления в Рижскую думу.

