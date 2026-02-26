Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Axios: Зеленский надеется закончить войну с Россией до конца года

© Deutsche Welle 26 февраля, 2026 17:56

Мир 0 комментариев

В ходе телефонного разговора президентов Украины и США Трамп заявил о желании как можно скорее добиться прекращения войны, а Зеленский надеется на ее окончание в 2026 году, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп во время состоявшего накануне телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о желании как можно скорее добиться прекращения российской войны. Об этом в четверг, 26 февраля, пишет издание Axios со ссылкой на украинского чиновника и два других источника, знакомых с содержанием разговора. Все три источника, пишет Axois, отметили, что разговор президентов "был очень дружеским и позитивным".

По словам одного из собеседников издания, в ходе разговора Зеленский выразил надежду, что война в Украине закончится в 2026 году. На это Трамп ему ответил, что война длится слишком долго, и он хотел бы, чтобы она закончилась через месяц.

По данным собеседников издания, в ходе телефонного разговора Зеленский поблагодарил Трампа за всю его помощь Украине и сказал, что только президент США может заставить Путина остановить войну. Трамп, в свою очередь, подтвердил готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности США в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Новый раунд трехсторонних переговоров перенесен на начало марта

Как сообщалось ранее, в состоявшемся 25 февраля телефонном разговоре Зеленского с Трампом также обсуждался переговорный процесс США, Украины и России. "Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта", - сообщил украинский президент вечером того дня в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, он надеется, что следующий раунд встреч Украины и РФ "позволит перейти к переговорам на уровне лидеров", и Трамп поддерживает такую последовательность шагов.

Этот 30-минутный разговор стал первым общением президентов США и Украины после их встречи в Давосе в конце января.

В Женеве в четверг, 26 февраля, стартовал новый раунд переговоров делегаций США и Украины. Делегацию Украины возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

 США требуют закончить войну до лета

Вашингтон настаивает на завершении войны в Украине до июня, заявил 7 февраля президент Украины во время общения со СМИ. "Американцы предлагают сторонам завершить войну к началу этого лета, и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику. Почему именно к этому лету? Понимаем, что их внутренние вопросы в Америке влияют и наверняка станут еще более актуальными для них, - цитирует Владимира Зеленского агентство "Укринформ". - У них, наверное, просто будет другой приоритет - Конгресс. И мы понимаем с вами, что все свое время они будут отдавать именно внутренним процессам".

Старт предвыборной кампании в США ожидается в начале лета. При этом украинский президент не ожидает, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса в случае неудачи окончить войну к июню.

О возможном выходе США из переговоров по мирному урегулированию в Украине в случае непринятия Киевом и Москвой предложенного Белым домом плана заявлял вице-президент США Джей Ди Вэнс в конце апреля 2025 года. По его словам, "пришло время либо для них, чтобы согласиться, либо для Соединенных Штатов, чтобы выйти из этого процесса" и "необходимы территориальные уступки". И Украина, и Россия должны будут отказаться от части территорий, которые они на данный момент контролируют, подчеркивал он.

 

