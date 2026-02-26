Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Ребята, это же безумие!». Хотел открыть счёт — получил допрос (2)

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 11:00

Важно 2 комментариев

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

После подачи документов банк направил запрос: предоставить чёткое и подробное описание планируемой хозяйственной деятельности, включая модель оказания услуг - помещения, инфраструктуру, оборудование, ценовую политику, принципы расчётов, логистику и организацию технического обеспечения.

Также банк попросил уточнить количество предполагаемых сотрудников, описать ожидаемые входящие и исходящие денежные потоки и предоставить копии договоров с основными партнёрами.

Формально всё это объясняется необходимостью знать клиента, характер его сделок и происхождение средств. Однако возникает парадокс: у компании ещё нет банковского счёта, а значит - нет реквизитов, без которых партнёры не готовы подписывать договоры. Нет счёта - невозможно выплачивать зарплату, но сотрудников уже нужно указывать.

«Ребята, это же безумие! Нужно всего лишь открыть счёт, а они уже требуют договоры. Можно посмеяться, но смеяться не хочется. Такова реальность…» - заявил ведущий программы «Stopkadri» Армандс Пуче.

Ситуация иллюстрирует, с какими бюрократическими барьерами может столкнуться начинающий предприниматель уже на первом шаге - ещё до фактического начала работы.

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня
Важно

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня

Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Важно

Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми? (1)

«Это были бы пять трагедий Золитуде одновременно!» Готовы ли больницы Латвии к войне?
Важно

«Это были бы пять трагедий Золитуде одновременно!» Готовы ли больницы Латвии к войне? (1)

Один шаг вперёд, спасший 200 жизней: тихий подвиг сержанта Эдмондса (2)

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Загрузка

Все говорят о блуждающем нерве! Новый «орган-звезда» или модный обман? (2)

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня (2)

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

Что на самом деле нужно волосам после зимы? Советы фармацевта (2)

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Поставил еду на плиту и чуть не погиб. Нелепый случай с отравлением дымом (2)

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

На Солнце впервые за три года изчезли пятна: а что будет с магнитными бурями? (2)

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

