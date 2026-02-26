После подачи документов банк направил запрос: предоставить чёткое и подробное описание планируемой хозяйственной деятельности, включая модель оказания услуг - помещения, инфраструктуру, оборудование, ценовую политику, принципы расчётов, логистику и организацию технического обеспечения.

Также банк попросил уточнить количество предполагаемых сотрудников, описать ожидаемые входящие и исходящие денежные потоки и предоставить копии договоров с основными партнёрами.

Формально всё это объясняется необходимостью знать клиента, характер его сделок и происхождение средств. Однако возникает парадокс: у компании ещё нет банковского счёта, а значит - нет реквизитов, без которых партнёры не готовы подписывать договоры. Нет счёта - невозможно выплачивать зарплату, но сотрудников уже нужно указывать.

«Ребята, это же безумие! Нужно всего лишь открыть счёт, а они уже требуют договоры. Можно посмеяться, но смеяться не хочется. Такова реальность…» - заявил ведущий программы «Stopkadri» Армандс Пуче.

Ситуация иллюстрирует, с какими бюрократическими барьерами может столкнуться начинающий предприниматель уже на первом шаге - ещё до фактического начала работы.