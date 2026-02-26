Трамп Зеленскому: хочу, чтобы война закончилась через месяц

Собеседники портала уточнили, что разговор между Трампом и Зеленским, который состоялся накануне вечером, 25 февраля, был очень дружеским и продлился полчаса. Украинский президент поблагодарил главу Белого дома за помощь и сказал, что только он может заставить Путина остановить войну. После этого президенты двух стран обсудили трехстороннюю встречу с Путиным. По итогам разговора Зеленский заявил, что в начале марта планируется провести трехстороннюю встречу Украины, США и России. «Рассчитываем, что она позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую ​​последовательность шагов», — отметил украинский лидер. При этом Зеленский в очередной раз подчеркнул, что только на личной встрече с Путиным «можно решить все сложные и чувствительные вопросы и, наконец, закончить войну».

До этого третий с начала года раунд переговоров между Украиной, США и Россией планировалось провести в конце февраля. Однако источники российского госагентства ТАСС сообщили, что встреча была перенесена, а новые место и время переговоров пока обсуждаются. По какой причине встречу перенесли, не уточнялось. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф накануне заявил, что новый раунд переговоров может пройти в течение ближайших десяти дней.