Трамп Зеленскому: хочу, чтобы война закончилась через месяц

26 февраля, 2026

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что хочет добиться завершения войны в Украине как можно скорее, сообщили Axios осведомленные о звонке источники. По их словам, Зеленский выразил надежду, что мирное соглашение будет подписано до конца 2026 года, однако Трамп отметил, что военные действия длятся слишком долго и что он хочет, чтобы они закончились через месяц.

Собеседники портала уточнили, что разговор между Трампом и Зеленским, который состоялся накануне вечером, 25 февраля, был очень дружеским и продлился полчаса. Украинский президент поблагодарил главу Белого дома за помощь и сказал, что только он может заставить Путина остановить войну. После этого президенты двух стран обсудили трехстороннюю встречу с Путиным. По итогам разговора Зеленский заявил, что в начале марта планируется провести трехстороннюю встречу Украины, США и России. «Рассчитываем, что она позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую ​​последовательность шагов», — отметил украинский лидер. При этом Зеленский в очередной раз подчеркнул, что только на личной встрече с Путиным «можно решить все сложные и чувствительные вопросы и, наконец, закончить войну».

До этого третий с начала года раунд переговоров между Украиной, США и Россией планировалось провести в конце февраля. Однако источники российского госагентства ТАСС сообщили, что встреча была перенесена, а новые место и время переговоров пока обсуждаются. По какой причине встречу перенесли, не уточнялось. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф накануне заявил, что новый раунд переговоров может пройти в течение ближайших десяти дней.

Главные новости

100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым

Купила место для авто за 6000 евро. А паркуются на нём посторонние!

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня

Один шаг вперёд, спасший 200 жизней: тихий подвиг сержанта Эдмондса

0 комментариев

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Все говорят о блуждающем нерве! Новый «орган-звезда» или модный обман?

0 комментариев

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

