Что скрывает дешёвый пангасиус? Разовое употребление не опасно, но есть риски (1)

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 08:26

Важно 1 комментариев

Пангасиус давно стал привычной рыбой на полках супермаркетов. Белое филе без костей, нейтральный вкус и доступная цена делают его популярным выбором для повседневного меню. Однако специалисты по питанию обращают внимание на особенности его производства.

Основные поставки пангасиуса идут из бассейна реки Меконг, которую экологи называют одной из наиболее загрязнённых в Азии. В воде фиксируются промышленные отходы, тяжёлые металлы, нефтепродукты и бытовой мусор. В таких условиях работают многие рыбные хозяйства.

Пангасиус - всеядная рыба и активно поглощает вещества из окружающей среды. В независимых исследованиях в филе обнаруживали следы антибиотиков, гормональных стимуляторов, бактерий и токсичных металлов. Часть соединений может сохранять свойства даже после термической обработки.

На фермах рыбу часто выращивают в переполненных бассейнах, что повышает риск заболеваний. Чтобы ускорить рост и снизить потери, применяются кормовые добавки и препараты. При этом на упаковке импортного филе обычно указывается лишь страна происхождения - «произведено во Вьетнаме».

Причина широкой распространённости пангасиуса экономическая: рыба быстро растёт, стоит недорого и хорошо переносит заморозку. Для торговых сетей это выгодный продукт с устойчивым спросом. В то же время низкая цена часто связана с условиями производства.

Специалисты подчёркивают, что разовое употребление не представляет опасности. Однако регулярное включение этой рыбы в рацион может способствовать накоплению нежелательных веществ в организме. Особую осторожность рекомендуют детям, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

В качестве альтернативы советуют рассматривать хека и морского окуня, которые обычно проходят более строгий контроль качества.

Один шаг вперёд, спасший 200 жизней: тихий подвиг сержанта Эдмондса (1)

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Все говорят о блуждающем нерве! Новый «орган-звезда» или модный обман? (1)

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня (1)

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

«Ребята, это же безумие!». Хотел открыть счёт — получил допрос (1)

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Что на самом деле нужно волосам после зимы? Советы фармацевта (1)

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Поставил еду на плиту и чуть не погиб. Нелепый случай с отравлением дымом (1)

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

На Солнце впервые за три года изчезли пятна: а что будет с магнитными бурями? (1)

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

