Основные поставки пангасиуса идут из бассейна реки Меконг, которую экологи называют одной из наиболее загрязнённых в Азии. В воде фиксируются промышленные отходы, тяжёлые металлы, нефтепродукты и бытовой мусор. В таких условиях работают многие рыбные хозяйства.

Пангасиус - всеядная рыба и активно поглощает вещества из окружающей среды. В независимых исследованиях в филе обнаруживали следы антибиотиков, гормональных стимуляторов, бактерий и токсичных металлов. Часть соединений может сохранять свойства даже после термической обработки.

На фермах рыбу часто выращивают в переполненных бассейнах, что повышает риск заболеваний. Чтобы ускорить рост и снизить потери, применяются кормовые добавки и препараты. При этом на упаковке импортного филе обычно указывается лишь страна происхождения - «произведено во Вьетнаме».

Причина широкой распространённости пангасиуса экономическая: рыба быстро растёт, стоит недорого и хорошо переносит заморозку. Для торговых сетей это выгодный продукт с устойчивым спросом. В то же время низкая цена часто связана с условиями производства.

Специалисты подчёркивают, что разовое употребление не представляет опасности. Однако регулярное включение этой рыбы в рацион может способствовать накоплению нежелательных веществ в организме. Особую осторожность рекомендуют детям, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

В качестве альтернативы советуют рассматривать хека и морского окуня, которые обычно проходят более строгий контроль качества.