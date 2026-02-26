Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бой кубинцев с таинственным катером из США. Есть убитые. Белый дом отрицает причастность

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 09:27

Важно 0 комментариев

Группа вооружённых людей на катере под флагом США вторглась в территориальные воды Кубы и открыла стрельбу по сотрудникам кубинской пограничной охраны, сообщило Министерство внутренних дел республики. Инцидент произошёл утром 25 февраля рядом с каналом Эль-Пино в провинции Вилья-Клара, когда кубинские пограничники приблизились к катеру, чтобы опознать пассажиров.

По данным кубинских властей, лодка, зарегистрированная во Флориде, не подчинилась требованиям останавливающегося судна и открыла огонь по пограничникам. В результате ответного огня четверо человек на американском катере были убиты, ещё шестеро получили ранения. Пострадавших эвакуировали и оказывают медицинскую помощь, также ранения получил командир кубинского пограничного судна.

Позднее в МВД Кубы уточнили, что на борту находились вооружённые люди с штурмовыми винтовками, короткоствольным оружием, самодельными взрывными устройствами, бронежилетами, оптическими прицелами и камуфляжной формой. Экипаж полностью состоял из уроженцев Латинской Америки, проживающих в США; у части из них, как утверждается, были судимости и они находились в розыске за причастность к терроризму. На Кубе также был задержан гражданин Дуниэль Эрнандес Сантос, которого, по версии следствия, направили из США для приёма группы.

Реакция США

Официальные представители США отрицают причастность правительства к операции и заявляют о начале собственного расследования произошедшего. Госсекретарь Марко Рубио сообщил журналистам, что Вашингтон получил информацию о инциденте и теперь пытается собрать собственные данные, не полагаясь исключительно на сведения кубинской стороны. Он подчеркнул, что это не была операция правительства США и что американские власти хотят выяснить, были ли среди погибших или раненых граждане США или законные жители страны.

В свою очередь вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация следит за ситуацией и надеется, что «всё не окажется настолько плохо, как можно было опасаться», но не смог сообщить подробностей.

Также свою позицию выразил генеральный прокурор штата Флорида Джеймс Утмейер, который поручил начать местное расследование случившегося и отметил, что правительству Кубы «нельзя доверять».

Инцидент произошёл на фоне обострения отношений между Кубой и США, включая ограничения поставок нефти на остров и усиление санкций, что, по мнению аналитиков, усугубило политическую и экономическую напряжённость в регионе.

Аналогов нет

За последние пять лет случаев, когда вооружённая группа на катере под флагом США входила бы в территориальные воды Кубы и открывала бы огонь по кубинским пограничникам с последующей перестрелкой, не фиксировалось. Более давний аналогичный инцидент с участием вооружённых лиц в отношениях между двумя странами — это 1996 год, когда кубинские силы ПВО сбили два самолёта организации Brothers to the Rescue, что стало серьёзным эпизодом в истории американо-кубинских отношений.

Комментарии (0)
