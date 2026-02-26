Закрытая встреча взорвалась: Гейтс извинился и признал романы с россиянками

По данным The Wall Street Journal, миллиардер принес сотрудникам извинения за контакты с Эпштейном после публикации материалов Минюста США, но отрицал, что имел отношения к, так называемым, "вечеринкам" Эпштена на острове.

«Я не делал ничего незаконного. Я не видел ничего незаконного», — заявил он.

Но этим разговор не ограничился.

Гейтс признал два внебрачных романа — с россиянками. Ранее СМИ писали, что в одном случае речь шла о профессиональном игроке в бридж, которой миллиардер позже оплатил курсы по обучению по программированию. Вторая - по образованию физик-ядерщик. Эти истории уже несколько лет циркулируют в публичном пространстве.

Личная жизнь миллиардера давно перестала быть частной темой. В 2021 году он его супруга Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака. Позже Мелинда прямо говорила, что встречи с Эпштейном и измены Гейтса стали одной из причин "утраты доверия".

Встреча фонда проходила без журналистов. Но аудиозапись оказалась у прессы.

Скандал, который когда-то шокировал, сегодня выглядит как часть официальной биографии.