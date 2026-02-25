Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент (1)

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 11:41

Важно 1 комментариев

В Латвии сейчас создается опасный прецедент, о котором большая часть общества даже не подозревает. Инвалида из Лудзы лишают собственного дома из-за небольшого долга по налогу за эту недвижимость (NĪN). По этой же схеме тысячи людей скоро могут оказаться на улице, если не смогут заплатить налог за свою собственность, пишет на pietiek.com юрист Вилорс Эйхманис (Tautas kalpi Latvijai).

"В Лудзенской области у инвалида 1-й группы конфисковали имущество и продали его с аукциона за 8000 евро. Причина? Задолженность по налогу на имущество в азмере 250 евро. Сумма, незначительная по сравнению со стоимостью недвижимости.

Муниципалитет знал о состоянии здоровья и социальном статусе человека, но не объяснил риски достаточно ясно; не помог использовать все возможности для сохранения имущества; выбрал самый жестокий путь – выселение.

Формально – всё законно. По сути – аморально, цинично и опасно для общества.

Этот случай демонстрирует драматическую правду: относительно небольшой налоговый долг достаточен для того, чтобы человек потерял свой дом, а система – «зарабатывает» на его несчастье", - пишет юрист.

Он отмечает, что нынешняя система по сути является нечестной. Она обязывает людей платить своеобразную "ипотеку" за свою же собственность. При этом они потратили на свою недвижимости деньги и уже заплатили налог при её покупке.

Эйхманис напоминает, как вообще появился налог на недвижимость. Он был введен в конце 1990-х годов, но в то время ещё не затрагивал большинство квартир и домов и касался в основном: земли, коммерческих объектов, промышленных зданий.

Среднестатистический житель своей квартиры часто даже не знал о существовании такого налога. Это был технический инструмент, а не оружие против домовладельцев.

Но затем наступил кризис 2008-2009 годов. И Латвия оказалась на грани банкротства. Управляющий тогда страной Валдис Домбровскис принял решение обратился к международным кредиторам – Европейскому союзу и Международному валютному фонду.

Их логика была проста:

- увеличить бюджетные доходы,

- сократить дефицит,

- спасти банковскую систему.

Что делает Латвия?

- впервые массово вводит налог на недвижимость на жилой фонд;

- начинает с низких ставок, чтобы не было протестов населения;

- позже – постепенно повышает ставки и привязывает кадастр к «рынку».

Риторика:

«Это кризисная мера».

«Это временно».

«У нас нет другого выбора».

Однако закон не гласил, что:

- налог временный,

- он будет отменен после кризиса,

- он закончится с программой МВФ.

Политический язык – «временно». Юридическая реальность – навсегда.

Троянский конь под названием «NĪN»

Формально – это бюджетный инструмент, а в действительности – механизм конфискации имущества.

Нет потолка – ставки могут быть повышены, кадастр может быть «скорректирован».

Налог увеличивается автоматически, а зарплаты или пенсии – нет. При этом, если вы не можете заплатить налог и проценты по долгу, недвижимость выставляют на аукцион, а затем она попадает в руки спекулянтов.

И случай в Лудзе показывает, что это уже происходит.

Фискальная логика ЕС: как собирать налоги, ничего не развивая

ЕС годами повторяет:

- налоги на труд должны быть снижены,

- бремя должно быть переложено на потребление и собственность.

Почему собственность является идеальной целью?

- ее нельзя вывезти за границу,

- ее нельзя спрятать,

- она ​​всегда остается на своем месте.

Результат: нет необходимости развивать экономику – достаточно повысить кадастр.

Сравнение с соседями

Эстония – налог в основном на землю, а не на жилье.

Литва – налог в основном на дорогую недвижимость.

Латвия – налог практически на всё, включая единственное жильё.

Что произойдёт, если мы будем молчать?

Случай в Лудзе не является исключением. Это экспериментальный этап системы. Завтра, когда налог вырастет в 2-3 раза, таких случаев будет множество.

Появится новая норма: «Не можешь платить – тебе дом не нужен».

Чего должно требовать общество?

Полной защиты единственного жильё – без экспроприации за долги по частной собственности. Чётких потолков – NĪN не должен превышать  платежеспособность человека. Справедливой кадастровой политики, а не молчаливого подхода к рынку.

 

Комментарии (1)
Комментарии (1)

