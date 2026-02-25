Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Февраля Завтра: Alma, Annemarija
Доступность

«Начальникам не нравится, что я не делаю политически полезную карикатуру»: Ланьков о выдворении из Латвии (1)

© LETA 25 февраля, 2026 12:11

Новости Латвии 1 комментариев

Российский историк и эксперт по Северной Корее Андрей Ланьков, задержанный сотрудниками правоохранительных органов во время лекции в Риге во вторник вечером, депортирован в Эстонию, сообщает "Associated Press" (AP).

Срыв лекции про Северную Корею, которая должна была состояться 24 февраля в Риге, и выдворение из Латвии он назвал «курьезно-скандальным происшествием», сообщает Медуза. Он рассказал, что за полчаса до начала выступления в зале появилась полиция и иммиграционная служба, которые заявили, что Ланьков «попал в утвержденный министром иностранных дел список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии». После этого Ланькова увезли в Иммиграционное управление.

После «ряда формальностей» Ланькова «посадили в машину и благополучно повезли к эстонской границе». Друзья и знакомые эксперта к тому моменту уже приготовили для него машину на границе. 

«Если же говорить о причинах самого инцидента и о той логике, которой руководствовался латышский МИД в момент принятия решения, то формально мне об этом ничего не известно. Никаких объяснений о том, почему меня навечно изгнали из Латвии (в которой я провел 4 часа после тридцатилетнего перерыва), в показанных мне и адвокатам документах не содержалось. Однако в общем-то все достаточно понятно. Начальникам не нравится то, что я из реальной ситуации не делаю политически полезную карикатуру. Никаких шагов по поводу произошедшего я предпринимать не собираюсь, не вижу в них смысла», — написал Ланьков.

Ланьков должен был выступить в Риге с лекцией про Северную Корею, однако на мероприятие в отель Park Inn by Radisson пришли сотрудники муниципальной полиции и пограничной охраны. Вскоре ученого увезли в миграционную службу. После задержания Ланькова координатор консулов Антивоенного комитета Андрей Пивоваров сообщил, что МИД Латвии объявил ученого персоной нон-грата, решение было принято еще 20 февраля.

Андрей Ланьков — доктор исторических наук, востоковед и профессор Университета Кукмин в Сеуле. Его считают ведущим мировым экспертом по Северной Корее. У Ланькова есть гражданство России и Австралии.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев
Важно

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев (5)

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти
Важно

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти (1)

Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки
Эксклюзив

Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе (1)

Важно 13:14

Важно 1 комментариев

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Читать
Загрузка

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО (1)

Важно 13:12

Важно 1 комментариев

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Читать

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили “въезд без визы” для европейцев и для Латвии (1)

Важно 13:03

Важно 1 комментариев

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Читать

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию? (1)

Новости Латвии 13:00

Новости Латвии 1 комментариев

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

Читать

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь (1)

Важно 12:57

Важно 1 комментариев

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Читать

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне (1)

Новости Латвии 12:39

Новости Латвии 1 комментариев

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Читать

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи (1)

Новости Латвии 12:37

Новости Латвии 1 комментариев

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

Читать