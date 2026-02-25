Срыв лекции про Северную Корею, которая должна была состояться 24 февраля в Риге, и выдворение из Латвии он назвал «курьезно-скандальным происшествием», сообщает Медуза. Он рассказал, что за полчаса до начала выступления в зале появилась полиция и иммиграционная служба, которые заявили, что Ланьков «попал в утвержденный министром иностранных дел список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии». После этого Ланькова увезли в Иммиграционное управление.

После «ряда формальностей» Ланькова «посадили в машину и благополучно повезли к эстонской границе». Друзья и знакомые эксперта к тому моменту уже приготовили для него машину на границе.

«Если же говорить о причинах самого инцидента и о той логике, которой руководствовался латышский МИД в момент принятия решения, то формально мне об этом ничего не известно. Никаких объяснений о том, почему меня навечно изгнали из Латвии (в которой я провел 4 часа после тридцатилетнего перерыва), в показанных мне и адвокатам документах не содержалось. Однако в общем-то все достаточно понятно. Начальникам не нравится то, что я из реальной ситуации не делаю политически полезную карикатуру. Никаких шагов по поводу произошедшего я предпринимать не собираюсь, не вижу в них смысла», — написал Ланьков.

Ланьков должен был выступить в Риге с лекцией про Северную Корею, однако на мероприятие в отель Park Inn by Radisson пришли сотрудники муниципальной полиции и пограничной охраны. Вскоре ученого увезли в миграционную службу. После задержания Ланькова координатор консулов Антивоенного комитета Андрей Пивоваров сообщил, что МИД Латвии объявил ученого персоной нон-грата, решение было принято еще 20 февраля.

Андрей Ланьков — доктор исторических наук, востоковед и профессор Университета Кукмин в Сеуле. Его считают ведущим мировым экспертом по Северной Корее. У Ланькова есть гражданство России и Австралии.