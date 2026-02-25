Насиловал, бил, оскорблял: мужчину будут судить за насилие над женой и дочерью

В прокуратуре пояснили, что в течение девяти лет мужчина насильственно контролировал жену и регулярно высказывал угрозы убить, забрать детей или развестись. Муж унижал и оскорблял женщину. Во время совместной жизни в отношении женщины также применялось физическое насилие. В гневе и в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый регулярно бил жену кулаками по голове и лицу, душил. Обвиняемый также принуждал жену вступать в половые отношения, хотя она этого не хотела.

Также в состоянии алкогольного опьянения мужчина регулярно высказывал жене угрозы убить ее. Один раз, находясь на кухне, обвиняемый рассказывал, что расчленит женщину.

Жена воспринимала угрозы мужа как реальную угрозу своему здоровью и жизни, и у нее были основания опасаться, что эти угрозы могут быть исполнены. Более того, физическая расправа с женой, угрозы и оскорбления неоднократно происходили также в присутствии общих детей.

Мужчина также осуществлял длительное физическое и эмоциональное насилие над дочерью, осознавая, что дочь материально и эмоционально зависит от него. Девочку в возрасте от пяти до восьми лет отец регулярно бил ремнем, а также бил руками по ногам, тем самым причиняя физические страдания и эмоциональные переживания.

Обвиняемый также эмоционально воздействовал на ребенка и рассказывал о планах убить ее мать, отрезав голову, сварив и съев. В результате пережитого насилия девочке нанесена психотравм.

...Эксперты напоминают, что и полученные угрозы считаются проявлением насилия. Куда обратиться за помощью.

В полицию, позвонив по телефону или обратившись в ближайший участок;

В «Центр МАРТА» (тел. рижского филиала: 67378539);

В Кризисно-консультационный центр Skalbes (круглосуточные тел.: 67222922; 27722292);

Единый бесплатный кризисный телефон для оказания психоэмоциональной поддержки взрослым — 116123;

Телефон доверия для детей и подростков — 116111;

Телефон для пострадавших в преступлениях — 116006;

Возможности помощи в области психического здоровья.

Если чувствуешь, что можешь совершить насилие

Анонимный кризисный телефон, куда звонить до того, как мысль превратится в насилие: 22045225

Время работы телефона в рабочие дни: с 06:00 до 12:00 и с 18:00 до 00:00. В выходные и праздничные дни: круглосуточно

Насилие в семье и отношениях — серьезная проблема с разными проявлениями: это не только применение физической силы, но и эмоциональное, психологическое, сексуальное или экономическое воздействие. Разговор может стать первым шагом, чтобы прервать этот цикл — еще до того, как мысль превратится в насилие.