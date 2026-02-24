Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 19:26

Важно 0 комментариев

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Организаторы мероприятия рассказали, что профессора внесли в «черный список» Латвии. Что с ним будет дальше, неясно.
 
«Время непростое, бывает всякое. Дело житейское», — прокомментировал произошедшее Ланьков. Организаторы лекции отметили, что власти Латвии не посылали уведомлений о внесении профессора в «черный список». По словам Ланькова, у него есть российское и австралийское гражданство.

 

Сегодня вечером ученый должен был прочитать там лекцию о политическом режиме КНДР "Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи".

 

Андрей Ланьков – российский историк, востоковед, ведущий мировой эксперт по Северной Корее. Доктор исторических наук, профессор Университета Кукмин в Сеуле. 

