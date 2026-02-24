Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Сколько ещё это терпеть?» Житель Тейки недоволен пережитком СССР в своем доме

tv3.lv 24 февраля, 2026 20:20

Важно 0 комментариев

Кадр Bez Tabu

Харальд уже двадцать лет живёт в пятиэтажном доме на Тейке, в Риге. За это время дом, в том числе лестничные клетки, практически не претерпели улучшений. Мужчина указывает, что почтовые ящики, скорее всего, не менялись со времени постройки здания - на них до сих пор русскими буквами написано "Почтовый индекс". Харальду приходится проходить мимо них несколько раз в день, сообщает программа Bez Tabu.

— Есть тихая надежда, что будет реновация. Я бывал в домах, где такой проект уже реализован. Это как день и ночь. Прихожу домой и смотрю на этот ужас… Каждый день это вижу. Несколько раз прохожу мимо. Моя жена говорит, что вообще ничего такого там не замечает. Люди уже привыкли. Я позвонил, потому что, возможно, у кого-то откроются глаза. Эстетический вид никакой, почтовые ящики в плохом состоянии, на них есть надписи на русском языке, — говорит Харальд, житель дома.

Здание обслуживает частная компания «Rīgas namu apsaimniekotājs». Её руководитель в письменном ответе указывает, что до сих пор ни Харалд, ни другие владельцы квартир не сообщали о необходимости замены почтовых ящиков. При этом в компании не раскрывают, сколько почтовых ящиков в обслуживаемых домах было заменено в прошлом году.

«Почтовые ящики и лестничная клетка являются общей собственностью жителей, поэтому решение об их обновлении должны принимать сами владельцы квартир. Если по результатам опроса большинство владельцев квартир проголосует за замену почтовых ящиков, управляющий совместно с представителями дома договорится о выборе конкретной модели почтовых ящиков, осуществит их закупку и установку», — Игорь Трубко, председатель совета компании «Rīgas namu apsaimniekotājs».

Крупнейшая в Латвии управляющая компания «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP), который не имеет никакого отношения к дому Харальда и его почтовым ящикам, сообщает, что в их домах ящики для корреспонденции постепенно заменяются:

«В более старых домах, конечно, потребностей много. Мы, разумеется, предлагаем начинать с более серьёзных нужд — замены стояков, крыши, чтобы ничего не протекало, чтобы балконы были безопасными. В итоге почтовые ящики ждут. Иногда бывает, что стоит начать с малого — заменить почтовые ящики, если нет средств на полный, капитальный ремонт. Это хороший старт для более масштабных работ», - отмечает представитель RNP.

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее
Важно

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

«Миф о величии рухнул!» Домбрава назвал, что уничтожит русский народ
Важно

«Миф о величии рухнул!» Домбрава назвал, что уничтожит русский народ (1)

«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу
Важно

«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу (1)

Дуров заявил об открытии против него дела о терроризме

Важно 21:00

Важно 0 комментариев

Власти РФ возбудили уголовное дело по статье о "содействии терроризму" в отношении создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он сообщил во вторник, 24 февраля, в своем Telegram-канале. "Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа", - написал Дуров.

Власти РФ возбудили уголовное дело по статье о "содействии терроризму" в отношении создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он сообщил во вторник, 24 февраля, в своем Telegram-канале. "Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа", - написал Дуров.

«Люди говорят — не спасайте нас»: в Латвии готовятся к большому потопу

ЧП и криминал 20:56

ЧП и криминал 0 комментариев

Обильный снег и толстый лёд этой весной снова могут стать серьёзным испытанием для жителей берегов Даугавы. Выяснить, обеспокоены ли люди возможными паводками и как самоуправления готовятся к половодью, отправились журналисты 360 TV Ziņas.

Обильный снег и толстый лёд этой весной снова могут стать серьёзным испытанием для жителей берегов Даугавы. Выяснить, обеспокоены ли люди возможными паводками и как самоуправления готовятся к половодью, отправились журналисты 360 TV Ziņas.

Вернули веру в героев: полиция помогла женщине с ребенком в беде

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Обычная поездка домой для семьи под Ригой могла закончиться серьёзными неприятностями. Однако случайная встреча с патрулём Государственной полиции изменила ход событий и превратила тревожный эпизод в историю о человеческом участии и поддержке.

Обычная поездка домой для семьи под Ригой могла закончиться серьёзными неприятностями. Однако случайная встреча с патрулём Государственной полиции изменила ход событий и превратила тревожный эпизод в историю о человеческом участии и поддержке.

Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии

Выбор редакции 20:39

Выбор редакции 0 комментариев

Возмущенный пост о плачевной экономической ситуации в Латвии опубликовал в Фейсбуке Марис Межалс.

Возмущенный пост о плачевной экономической ситуации в Латвии опубликовал в Фейсбуке Марис Межалс.

На праздновании Масленицы в Лиепае задержали мужчину: прославлял СССР

ЧП и криминал 20:14

ЧП и криминал 0 комментариев

В воскресенье, 22 февраля, в Лиепае на улице Либиешу во время празднования Масленицы был задержан мужчина за демонстрацию советской символики, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва.

В воскресенье, 22 февраля, в Лиепае на улице Либиешу во время празднования Масленицы был задержан мужчина за демонстрацию советской символики, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва.

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Важно 20:07

Важно 0 комментариев

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

