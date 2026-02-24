«Сколько ещё это терпеть?» Житель Тейки недоволен пережитком СССР в своем доме

— Есть тихая надежда, что будет реновация. Я бывал в домах, где такой проект уже реализован. Это как день и ночь. Прихожу домой и смотрю на этот ужас… Каждый день это вижу. Несколько раз прохожу мимо. Моя жена говорит, что вообще ничего такого там не замечает. Люди уже привыкли. Я позвонил, потому что, возможно, у кого-то откроются глаза. Эстетический вид никакой, почтовые ящики в плохом состоянии, на них есть надписи на русском языке, — говорит Харальд, житель дома.

Здание обслуживает частная компания «Rīgas namu apsaimniekotājs». Её руководитель в письменном ответе указывает, что до сих пор ни Харалд, ни другие владельцы квартир не сообщали о необходимости замены почтовых ящиков. При этом в компании не раскрывают, сколько почтовых ящиков в обслуживаемых домах было заменено в прошлом году.

«Почтовые ящики и лестничная клетка являются общей собственностью жителей, поэтому решение об их обновлении должны принимать сами владельцы квартир. Если по результатам опроса большинство владельцев квартир проголосует за замену почтовых ящиков, управляющий совместно с представителями дома договорится о выборе конкретной модели почтовых ящиков, осуществит их закупку и установку», — Игорь Трубко, председатель совета компании «Rīgas namu apsaimniekotājs».

Крупнейшая в Латвии управляющая компания «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP), который не имеет никакого отношения к дому Харальда и его почтовым ящикам, сообщает, что в их домах ящики для корреспонденции постепенно заменяются:

«В более старых домах, конечно, потребностей много. Мы, разумеется, предлагаем начинать с более серьёзных нужд — замены стояков, крыши, чтобы ничего не протекало, чтобы балконы были безопасными. В итоге почтовые ящики ждут. Иногда бывает, что стоит начать с малого — заменить почтовые ящики, если нет средств на полный, капитальный ремонт. Это хороший старт для более масштабных работ», - отмечает представитель RNP.