Дуров заявил об открытии против него дела о терроризме

СМИ со ссылкой на "материалы" Федеральной службы безопасности (ФСБ) указала, что через Telegram координировали свои действия исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года. Кроме того, утверждается, что мессенджер использовался для подготовки убийств российских пропагандистов и высокопоставленных военных, в том числе Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина) и генерала Игоря Кириллова.

Ограничительные меры в отношении Telegram в России

На фоне войны против Украины российские власти стали вводить ограничительные меры в отношении цифровых сервисов и средств связи. С августа 2025 года в РФ заблокированы звонки через Telegram и WhatsApp. По заявлению Роскомнадзора, данные меры связаны с использованием мессенджеров террористами и мошенниками.

В октябре Роскомнадзор сообщал, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp якобы для противодействия мошенникам. В январе член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов обвинил Telegram в том, что тот "слишком медленно блокирует анонимные каналы", но заверил, что его полной блокировки не ожидается. "Есть анонимные Telegram-каналы, которые пишут всякую ерунду, искажают факты. Видимо, не так оперативно эти каналы блокируются на территории России", - заявил Свинцов.

10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил намерение целенаправленно замедлять работу Telegram. В ведомстве заявили, что планируют вводить "последовательные ограничения". Формально регулятор объясняет эти меры "нарушением российского законодательства" и угрозой "безопасности граждан". Эксперты по интернет-цензуре считают, что реальная цель властей - создать условия для постепенного вытеснения Telegram, как это было в случае с YouTube и WhatsApp, и перевода пользователей в РФ на мессенджеры под государственным контролем, прежде всего Max и VK.