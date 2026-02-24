Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дуров заявил об открытии против него дела о терроризме

© Deutsche Welle 24 февраля, 2026 21:00

Важно 0 комментариев

Власти РФ возбудили уголовное дело по статье о "содействии терроризму" в отношении создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он сообщил во вторник, 24 февраля, в своем Telegram-канале. "Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа", - написал Дуров.

СМИ со ссылкой на "материалы" Федеральной службы безопасности (ФСБ) указала, что через Telegram координировали свои действия исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года. Кроме того,  утверждается, что мессенджер использовался для подготовки убийств российских пропагандистов и высокопоставленных военных, в том числе Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина) и генерала Игоря Кириллова.

Ограничительные меры в отношении Telegram в России

На фоне войны против Украины российские власти стали вводить ограничительные меры в отношении цифровых сервисов и средств связи. С августа 2025 года в РФ заблокированы звонки через Telegram и WhatsApp. По заявлению Роскомнадзора, данные меры связаны с использованием мессенджеров террористами и мошенниками.

В октябре Роскомнадзор сообщал, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp якобы для противодействия мошенникам. В январе член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов обвинил Telegram в том, что тот "слишком медленно блокирует анонимные каналы", но заверил, что его полной блокировки не ожидается. "Есть анонимные Telegram-каналы, которые пишут всякую ерунду, искажают факты. Видимо, не так оперативно эти каналы блокируются на территории России", - заявил Свинцов.

10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил намерение целенаправленно замедлять работу Telegram. В ведомстве заявили, что планируют вводить "последовательные ограничения". Формально регулятор объясняет эти меры "нарушением российского законодательства" и угрозой "безопасности граждан". Эксперты по интернет-цензуре считают, что реальная цель властей - создать условия для постепенного вытеснения Telegram, как это было в случае с YouTube и WhatsApp, и перевода пользователей в РФ на мессенджеры под государственным контролем, прежде всего Max и VK.

 

«Люди говорят — не спасайте нас»: в Латвии готовятся к большому потопу

ЧП и криминал 20:56

ЧП и криминал 0 комментариев

Обильный снег и толстый лёд этой весной снова могут стать серьёзным испытанием для жителей берегов Даугавы. Выяснить, обеспокоены ли люди возможными паводками и как самоуправления готовятся к половодью, отправились журналисты 360 TV Ziņas.

Обильный снег и толстый лёд этой весной снова могут стать серьёзным испытанием для жителей берегов Даугавы. Выяснить, обеспокоены ли люди возможными паводками и как самоуправления готовятся к половодью, отправились журналисты 360 TV Ziņas.

Вернули веру в героев: полиция помогла женщине с ребенком в беде

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Обычная поездка домой для семьи под Ригой могла закончиться серьёзными неприятностями. Однако случайная встреча с патрулём Государственной полиции изменила ход событий и превратила тревожный эпизод в историю о человеческом участии и поддержке.

Обычная поездка домой для семьи под Ригой могла закончиться серьёзными неприятностями. Однако случайная встреча с патрулём Государственной полиции изменила ход событий и превратила тревожный эпизод в историю о человеческом участии и поддержке.

Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии

Выбор редакции 20:39

Выбор редакции 0 комментариев

Возмущенный пост о плачевной экономической ситуации в Латвии опубликовал в Фейсбуке Марис Межалс.

Возмущенный пост о плачевной экономической ситуации в Латвии опубликовал в Фейсбуке Марис Межалс.

«Сколько ещё это терпеть?» Житель Тейки недоволен пережитком СССР в своем доме

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Харальд уже двадцать лет живёт в пятиэтажном доме на Тейке, в Риге. За это время дом, в том числе лестничные клетки, практически не претерпели улучшений. Мужчина указывает, что почтовые ящики, скорее всего, не менялись со времени постройки здания - на них до сих пор русскими буквами написано "Почтовый индекс". Харальду приходится проходить мимо них несколько раз в день, сообщает программа Bez Tabu.

Харальд уже двадцать лет живёт в пятиэтажном доме на Тейке, в Риге. За это время дом, в том числе лестничные клетки, практически не претерпели улучшений. Мужчина указывает, что почтовые ящики, скорее всего, не менялись со времени постройки здания - на них до сих пор русскими буквами написано "Почтовый индекс". Харальду приходится проходить мимо них несколько раз в день, сообщает программа Bez Tabu.

На праздновании Масленицы в Лиепае задержали мужчину: прославлял СССР

ЧП и криминал 20:14

ЧП и криминал 0 комментариев

В воскресенье, 22 февраля, в Лиепае на улице Либиешу во время празднования Масленицы был задержан мужчина за демонстрацию советской символики, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва.

В воскресенье, 22 февраля, в Лиепае на улице Либиешу во время празднования Масленицы был задержан мужчина за демонстрацию советской символики, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва.

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Важно 20:07

Важно 0 комментариев

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

