Посол США унизил Францию, проигнорировав «вызов на ковёр» в МИД страны

Посол США во Франции Чарльз Кушнер, которого вызывали в МИД Франции 23 февраля, на встречу не явился.

Поводом вызвать дипломатического представителя США в МИД стал комментарий администрации Дональда Трампа в связи со убийством в Лионе молодого ультраправого активиста Кантена Деранка. После гибели Деранка администрация Трампа осудила политическое насилие со стороны крайне левых во Франции и призвала привлечь виновных к ответственности. Посольство США во Франции репостнуло в X публикацию Бюро по борьбе с терроризмом Госдепартамента США, посвященную убийству Деранка. Там сказано, что сообщения о том, что активиста убили ультралевые активисты, «должны вызывать беспокойство у всех нас».

Глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро подчеркнул категорическое нежелание, чтобы смерть Кантена Деранка использовалась в каких-либо политических целях. «Мы считаем неприемлемым, чтобы иностранные государства вмешивались в наши дела и участвовали в национальных политических дебатах, независимо от обстоятельств», — подчеркнули во французском министерстве.

Гибель Кантена Деранка

12 февраля в Институте политических исследований Science Po в Лионе должна была выступить депутат Европарламента от партии «Непокорная Франция» Рима Хасан. Против ее участия в конференции протестовали активисты националистического движения, в том числе представители группы «Немезида». Они позиционируют себя как феминистское объединение и продвигают в том числе антииммиграционную повестку.

23-летний Кантен Деранк, по данным движения, должен был обеспечить безопасность активисток. В ходе акции протеста недалеко от университета произошли две стычки. На снятых очевидцами кадрах видно, как около десятка человек избивают троих человек. Речь идет, предположительно, о драке между антифашистами и сторонниками националистов. Один из пострадавших остается лежать на земле без движения. Ряд ультраправых активистов утверждает, что на видео запечатлен Квентин Деранк. После избиения 23-летний студент математического факультета с помощью друга направился к себе домой и смог дойти несколько километров до набережной в пятом округе Лиона. Там прохожие, увидев состояние юноши, настояли на том, чтобы вызвать спасателей, которые доставили его в больницу. Спустя два дня, 14 февраля, он скончался от полученных травм.

«Когда человек имеет честь представлять свою страну в качестве посла, он должен соблюдать самые элементарные правила дипломатического этикета», — заявил Жан-Ноэль Барро.

«В связи с явным непониманием основных требований, предъявляемых к послу, имеющему честь представлять свою страну, министр потребовал лишить его права непосредственного доступа к членам французского правительства», — сообщило министерство иностранных дел Франции.

При этом Жан-Ноэль Барро заверил, что инцидент «никоим образом не повлияет на отношения между Францией и США». В этом году страны отмечают 250-летие установления дипломатических отношений. Отвечая на вопрос о том, могут ли Кушнера объявить персоной нон грата, министр Барро ответил, что послу следует предоставить объяснения причин своего отсутствия.

В посольстве США на запрос комментария от AFP не ответили.

Чарльза Кушнера уже вызывали в МИД Франции в конце августа 2025 года после того, как Париж счел неприемлемой его критику «недостаточных мер», предпринимаемых Эмманюэлем Макроном в борьбе с антисемитизмом.