Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Февраля Завтра: Diana, Dina, Dins
Доступность

Посол США унизил Францию, проигнорировав «вызов на ковёр» в МИД страны

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 17:56

Важно 0 комментариев

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выразил сожаление в связи с тем, что посол США Чарльз Кушнер не пришел на встречу, хотя был вызван в министерство в связи с комментарием администрации США об убийстве ультраправого активиста Кантена Деранка в Лионе. Дипломату был отменен прямой доступ к правительству. При этом Барро заверил, что инцидент «никоим образом не повлияет на отношения между Францией и США».

Посол США во Франции Чарльз Кушнер, которого вызывали в МИД Франции 23 февраля, на встречу не явился. 

Поводом вызвать дипломатического представителя США в МИД стал комментарий администрации Дональда Трампа в связи со убийством в Лионе молодого ультраправого активиста Кантена Деранка. После гибели Деранка администрация Трампа осудила политическое насилие со стороны крайне левых во Франции и призвала привлечь виновных к ответственности. Посольство США во Франции репостнуло в X публикацию Бюро по борьбе с терроризмом Госдепартамента США, посвященную убийству Деранка. Там сказано, что сообщения о том, что активиста убили ультралевые активисты, «должны вызывать беспокойство у всех нас».

Глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро подчеркнул категорическое нежелание, чтобы смерть Кантена Деранка использовалась в каких-либо политических целях. «Мы считаем неприемлемым, чтобы иностранные государства вмешивались в наши дела и участвовали в национальных политических дебатах, независимо от обстоятельств», — подчеркнули во французском министерстве. 

Гибель Кантена Деранка

12 февраля в Институте политических исследований Science Po в Лионе должна была выступить депутат Европарламента от партии «Непокорная Франция» Рима Хасан. Против ее участия в конференции протестовали активисты националистического движения, в том числе представители группы «Немезида». Они позиционируют себя как феминистское объединение и продвигают в том числе антииммиграционную повестку.

23-летний Кантен Деранк, по данным движения, должен был обеспечить безопасность активисток. В ходе акции протеста недалеко от университета произошли две стычки. На снятых очевидцами кадрах видно, как около десятка человек избивают троих человек. Речь идет, предположительно, о драке между антифашистами и сторонниками националистов. Один из пострадавших остается лежать на земле без движения. Ряд ультраправых активистов утверждает, что на видео запечатлен Квентин Деранк. После избиения 23-летний студент математического факультета с помощью друга направился к себе домой и смог дойти несколько километров до набережной в пятом округе Лиона. Там прохожие, увидев состояние юноши, настояли на том, чтобы вызвать спасателей, которые доставили его в больницу. Спустя два дня, 14 февраля, он скончался от полученных травм. 
«Когда человек имеет честь представлять свою страну в качестве посла, он должен соблюдать самые элементарные правила дипломатического этикета», — заявил Жан-Ноэль Барро. 

«В связи с явным непониманием основных требований, предъявляемых к послу, имеющему честь представлять свою страну, министр потребовал лишить его права непосредственного доступа к членам французского правительства», — сообщило министерство иностранных дел Франции.

При этом Жан-Ноэль Барро заверил, что инцидент «никоим образом не повлияет на отношения между Францией и США». В этом году страны отмечают 250-летие установления дипломатических отношений. Отвечая на вопрос о том, могут ли Кушнера объявить персоной нон грата, министр Барро ответил, что послу следует предоставить объяснения причин своего отсутствия. 

В посольстве США на запрос комментария от AFP не ответили. 

Чарльза Кушнера уже вызывали в МИД Франции в конце августа 2025 года после того, как Париж счел неприемлемой его критику «недостаточных мер», предпринимаемых Эмманюэлем Макроном в борьбе с антисемитизмом. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заработай 500 евро за сутки: медики раскрыли тайну огромных зарплат
Важно

Заработай 500 евро за сутки: медики раскрыли тайну огромных зарплат

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее
Важно

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу
Важно

«Всё крайне плохо, и будет только хуже»: Яунупс предвидит катастрофу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри

Наука 19:27

Наука 0 комментариев

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Читать
Загрузка

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

Важно 19:26

Важно 0 комментариев

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Читать

Час расплаты: Нацобъединению придется вернуть в казну 200 000 евро

Важно 18:59

Важно 0 комментариев

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Читать

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Выбор редакции 18:54

Выбор редакции 0 комментариев

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Читать

Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва

Мир 18:42

Мир 0 комментариев

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Читать

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Читать

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Выбор редакции 18:31

Выбор редакции 0 комментариев

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать