Нашли на чем сэкономить: автодороги теперь будут проверять реже

Предусмотрено, что Latvijas Valsts ceļi (LVC) будут проверять содержание муниципальных дорог не реже одного раза в четыре года вместо ежегодных проверок, как это было до сих пор. LVC также будет контролировать, проводят ли самоуправления технические инспекции мостов и путепроводов. В министерстве подчеркнули, что такие проверки являются важным условием для оценки их безопасности.

Содержание муниципальных дорог влияет на мобильность жителей, безопасность движения и развитие самоуправлений. Сокращение числа и объема проверок позволит сэкономить около 200 000 евро в год, отметили в министерстве.

Директор Департамента автотранспорта министерства Таливалдис Вецтиранс пояснил, что новый порядок направлен на сокращение бюрократии и более эффективное использование ресурсов, а также упростит сотрудничество самоуправлений с LVC. «Изменения снизят административные расходы и обеспечат более гибкий подход. При этом мы будем уверены, что дороги, в том числе мосты, содержатся на должном уровне», — отметил Вецтиранс.

Новые правила приняты, поскольку требовались как редакционные, так и содержательные изменения.