Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 10:27

Важно 0 комментариев

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Публикацией Григория Синякова на Facebook поделились более 60 тысяч раз. Так же эта информация распространяется и через другие соцсети.

В Госполиции ответили: этот пост уже заметили и проводят проверку. И говорят, что это фейк. Точнее, видео настоящее, а ситуация — нет.

Также Государственная полиция проверила, что первоисточником этой записи являются зарубежные интернет-сайты, и все свидетельствует о том, что это фейковая новость, возможно созданная для того, чтобы посеять некую смуту в обществе», — прокомментировала представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Автор поста не отвечает, откуда у него появилась информация о якобы новой мошеннической схеме.

Ходят ли вообще сотрудники Госполиции по квартирам? И как понять, что перед вами настоящие полицейские, а не злоумышленники?

«Сотрудники Госполиции действительно иногда опрашивают жителей. Это делается, например, чтобы выяснить информацию о каком-либо происшествии, которое они расследуют или проверяют. Полицейские могут попросить вас предъявить документы, удостоверяющие личность, и задать вопросы о конкретном случае. Однако полицейские не станут запрашивать информацию о каких-либо биометрических данных, не станут спрашивать данные банковских счетов и, конечно же, не потребуют от вас передать наличные деньги, как это иногда делают мошенники».

ФОТО скриншот видео

