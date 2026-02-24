Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Февраля Завтра: Diana, Dina, Dins
Доступность

Раз иностранцы к нам не едут: как заманить латвийцев путешествовать по родной стране?

© LETA 24 февраля, 2026 11:05

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия отстает от Эстонии по количеству иностранных гостей, но еще более заметно - по числу местных туристов.

Жители Эстонии в 2025 году путешествовали по своей стране активнее, чем латвийцы - такой вывод позволяет сделать официальная статистика двух стран.

В латвийских объектах для ночлега в 2025 году остановились 2,8 млн туристов, из которых 1,7 млн были иностранными гостями и 1,1 млн - местными путешественниками.

В Эстонии в прошлом году ночевали почти 3,7 млн туристов, среди которых 1,95 млн - иностранцы и 1,74 млн - местные жители.

Такие данные публикуют Центральное статистическое управление Латвии и эстонское статистическое управление "Statistics Estonia".

Из этих данных следует, что необходимо не только популяризировать Латвию за рубежом как туристическое направление, но и более активно побуждать местных жителей путешествовать по родной стране.

В Эстонии, где население меньше, чем в Латвии (около 1,36 млн против 1,86 млн), туризм среди местных жителей развивается активнее. Возможно, этому способствуют сильные традиции внутреннего туризма и привлекательность местных предложений - достопримечательности, мероприятия, объекты для ночлега и питания.

В 2025 году средняя продолжительность пребывания иностранных гостей в латвийских туристических объектах составила 1,8 ночи, как и в 2024 году.

Средняя продолжительность пребывания латвийцев была чуть короче - 1,7 ночи, и по сравнению с 2024 годом изменений тоже не произошло.

Эти показатели свидетельствуют о том, что поездки по Латвии в среднем длятся два-три дня. Уже много лет не удается добиться существенного увеличения продолжительности путешествий.

Представители туристической отрасли отмечают, что многие жители Латвии и гости из соседних стран Балтии проводят у нас продленные выходные: приезжают в пятницу вечером и уезжают в воскресенье, либо приезжают в субботу и уезжают в понедельник утром.

Туристы из дальних стран во время одной поездки часто посещают Латвию, Литву и Эстонию, и каждой из стран уделяют по два-три дня, а все путешествие длится около недели-десяти дней.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«На выходных мы не работаем»: Мурниеце в шоке от RNP
Важно

«На выходных мы не работаем»: Мурниеце в шоке от RNP

Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии
Важно

Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии (2)

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео
Важно

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ребёнок из пересаженной матки: в Великобритании родился первый малыш

Всюду жизнь 13:42

Всюду жизнь 0 комментариев

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

Читать
Загрузка

34 жалобы с декабря: PTAC взялся за торговца мебелью

Новости Латвии 13:25

Новости Латвии 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

Читать

«Россия атакует наши мечты»: Ринкевич обратился к нации

Новости Латвии 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

Читать

Происки врагов: наблюдаются перебои в работе многих государственных сайтов

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Тут у нас хотят ввести плату за отдых на природе — вы как, согласны?

Новости Латвии 13:09

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Читать

Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие»

Новости Латвии 13:03

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Читать

Сколько Латвия потратит на военную базу «Селия»?

Новости Латвии 12:44

Новости Латвии 0 комментариев

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Читать