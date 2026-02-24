Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Вместе до победы!»: в Риге прошла акция в поддержку Украины. ФОТО

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 12:35

LETA

Во вторник, в день четвертой годовщины войны в Украине, примерно 500 человек собрались в Риге у памятника Свободы в рамках акции "Вместе до победы!".

Мероприятие началось на рассвете с минуты молчания в память о жертвах украинского народа. Собравшиеся вышли на специально огороженную площадку, сформировав силуэт Украины на карте, чтобы символически подчеркнуть, что территория Украины из-за империалистических притязаний агрессора не должна быть разделена.

Как отметили в организации "Латвийский гражданский альянс", время проведения акции выбрано осознанно: рассвет символизирует начало российского вторжения в ранние утренние часы, но одновременно олицетворяет надежду на победу Украины.

"Сегодня мы символически стоим на украинской земле. Мы - в Киеве, Харькове, Днепре и других местах. Под нашими ногами - украинская земля, которую раздирает агрессор, желая прибрать ее к рукам. Но знайте - вожделенная земля не станет завоеванной землей", - заявила ведущая мероприятия, актриса Гуна Зариня.

Люди пришли на акцию с флагами Украины, Латвии и Евросоюза, а также держали в руках плакаты с надписями: "Свободу Украине!", "Вместе до победы!", "Слава Украине!", "Пробудитесь, вставайте, Украине больно!", "Свободу не захватить". Люди пришли с желтыми и синими цветами, которые возложили к памятнику Свободы.

Собравшиеся под руководством дирижера Матиса Тучса вместе с солистами Айей Витолиней, Даумантом Калниньшем, Артемом Басовым и хорами исполнили государственный гимн Латвии, государственный гимн Украины и несколько патриотических песен.

По наблюдениям агентства ЛЕТА, на мероприятии присутствовали также несколько депутатов Сейма и министров.

В течение всего дня у памятника Свободы можно сделать пожертвование в поддержку Украины в пунктах благотворительной организации "Ziedot.lv" и общества "Tavi draugi".

С 18:30 до 19:30 общество "Tavi draugi" проведет символическое шествие "Путь света для Украины" в память о жертвах войны. Сбор запланирован на Домской площади, откуда участники пройдут совместным шествием до памятника Свободы. Участников призывают взять с собой источник света - смартфоны, свечи или фонарики.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, которое уже унесло жизни десятков тысяч мирных жителей и военнослужащих Украины.

