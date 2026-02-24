Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
34 жалобы с декабря: PTAC взялся за торговца мебелью

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 13:25

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

Сайт принадлежит компании N1 Home, которая торгует предметами мебели и интерьера.

В период с 1 декабря 2025 года по 20 февраля 2026 года было получено 34 заявления от потребителей, а также предоставлено 30 консультаций по проблемам, с которыми столкнулись покупатели, приобретая товары у «N1 Home», сообщает PTAC. По данным центра, из всех поданных жалоб на данный момент удалось разрешить 20.

Клиенты жалуются на то, что после заказа и оплаты товаров им сообщают, что доставка не состоится в оговоренный срок, на то, что сроки доставки неоднократно продлеваются, возврат денег за недоставленные товары задерживается, а обращения покупателей игнорируются.

Если потребитель подозревает возможные нарушения или проблемы с выполнением заказа в компании SIA "N1HOME", PTAC призывает обращаться к ним.

Главные новости

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео
Важно

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась
Важно

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Самая токсичная еда в мире? Что не так с лососиной
Эксклюзив

Самая токсичная еда в мире? Что не так с лососиной

«Россия атакует наши мечты»: Ринкевич обратился к нации

Новости Латвии 13:14

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

Происки врагов: наблюдаются перебои в работе многих государственных сайтов

Важно 13:13

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Тут у нас хотят ввести плату за отдых на природе — вы как, согласны?

Новости Латвии 13:09

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие»

Новости Латвии 13:03

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Сколько Латвия потратит на военную базу «Селия»?

Новости Латвии 12:44

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

«Вместе до победы!»: в Риге прошла акция в поддержку Украины. ФОТО

Важно 12:35

Во вторник, в день четвертой годовщины войны в Украине, примерно 500 человек собрались в Риге у памятника Свободы в рамках акции "Вместе до победы!".

