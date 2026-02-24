34 жалобы с декабря: PTAC взялся за торговца мебелью

Сайт принадлежит компании N1 Home, которая торгует предметами мебели и интерьера.

В период с 1 декабря 2025 года по 20 февраля 2026 года было получено 34 заявления от потребителей, а также предоставлено 30 консультаций по проблемам, с которыми столкнулись покупатели, приобретая товары у «N1 Home», сообщает PTAC. По данным центра, из всех поданных жалоб на данный момент удалось разрешить 20.

Клиенты жалуются на то, что после заказа и оплаты товаров им сообщают, что доставка не состоится в оговоренный срок, на то, что сроки доставки неоднократно продлеваются, возврат денег за недоставленные товары задерживается, а обращения покупателей игнорируются.

Если потребитель подозревает возможные нарушения или проблемы с выполнением заказа в компании SIA "N1HOME", PTAC призывает обращаться к ним.