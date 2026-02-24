Блюда, которые согреют и поднимут настроение Реклама Редакция PRESS 24 февраля, 2026 14:40 Реклама

Зима – это время года, когда наш организм особенно жаждет тепла, уюта и сытной пищи. Для холодных дней лучше всего подходят блюда, которые можно описать такими словами, как «горячие», «густые», «ароматные» и «немного пикантные». Когда на улице лютует мороз и единственное желание — добраться из дома на работу и обратно, для долгой готовки часто не хватает ни сил, ни вдохновения.

И все-таки наступает момент, когда и о еде нужно подумать. И в таких случаях выручают блюда, не требующие неусыпного внимания. Надо лишь подготовить и соединить все ингредиенты, поставить на плиту или в духовку и ждать, когда дом наполнится соблазнительными ароматами. Такие блюда не только экономят время, но и дарят длительное ощущение тепла, что зимой особенно важно.

Супы – основа зимней кухни

Без супов в холодное время года практически невозможно обойтись. Хороший зимний суп – горячий, сытный и богатый по составу. Чем он гуще и ароматнее, тем дольше сохраняется приятное тепло после еды.

Особенно подходят для зимы солянка, щи из квашеной капусты, расольник, а также различные супы восточной кухни, в которых нет недостатка в специях, овощах и мясе. Такие продукты не только согревают, но и укрепляют иммунитет и улучшают самочувствие.

Рыбный суп – тепло для тела и души

Рыбный суп – одно из тех блюд, которые согревают не только тело, но и душу. Он легкий, но в то же время питательный и идеально подходит для холодных зимних дней, когда хочется чего-то полезного и ароматного.

Этот суп богат белком, минеральными веществами и натуральными ароматизаторами, к тому же не оказывает тяжелого воздействия на пищеварение. Рыбный суп станет отличным выбором как для повседневного обеда, так и для неспешной воскресной трапезы в семейном кругу, когда главное – быть вместе в уютной домашней атмосфере.

Предлагаем вам два таких рецепта супа из арктической палии.

Простой суп из палии

(на 4-6 порций)

Потребуется для бульона: 1,5 кг головы палии, рыбьи кости и обрезки, 1 луковица, 1 морковь, 2 лавровых листа, перец, соль; для супа: филе палии (рекомендуем OscarsFish), 4 моркови, 5 картофелин, укроп, соль.

Способ приготовления

Разделайте рыбу на филе. Рыбную голову, основную кость и обрезки вместе с нарезанной крупными кусочками морковью, луком, лавровым листом и перцем залейте 2 литрами холодной воды, доведите до кипения и варите на слабом огне около 30 минут. Процедите через сито и перелейте бульон обратно в кастрюлю. Добавьте натертую и обжаренную на масле морковь, нарезанный небольшими кусочками картофель, посолите и варите на среднем огне до мягкости моркови и картофеля. Добавьте нарезанное кусочками филе и готовьте 7–8 минут. Посолите.

Подавайте с нарезанным укропом и поджаренным хлебом.

Овощной суп с палией

(на 4 порции)

Продолжительность приготовления – около 40 минут.

Потребуется: 400 г филе арктической палии OscarsFish или филе исландского лосося, 2 моркови, 1 лук-порей, 1 небольшая луковица, 4 картофелины, пучок укропа, лавровый лист, сливочное масло, 100 г свежего сыра, 1 л куриного или овощного бульона, соль, перец.

Способ приготовления

Морковь, репчатый лук и белую часть лука-порея нарежьте маленькими кубиками, слегка обжарьте на сливочном масле в кастрюльке, посолите и поперчите. Залейте согретым бульоном (или водой), добавьте картофель, также нарезанный мелкими кубиками, лавровый лист и варите на медленном огне до мягкости картофеля (при необходимости долейте воду). В готовый суп добавьте свежий сыр, тщательно перемешайте до полного растворения. Филе палии нарежьте крупными кубиками, положите в готовый суп, нагрейте и снимите с огня, посыпьте рубленым укропом.

Лосось - главный зимний продукт

В зимние месяцы нашему организму особенно не хватает витамина D, который называют «солнечным витамином». И тут настоящим спасением становится дикий лосось - один из самых богатых природных источников витамина D.

Достаточно съедать две порции лосося в неделю, чтобы поддерживать необходимый уровень этого витамина в организме. Лосось не только полезен, но и универсален – его можно жарить, тушить, добавлять в супы или подавать с овощами. Он дает энергию, повышает иммунитет и помогает легче пережить темный зимний период. Обратите внимание на Исландский ласось от Oscarsfish – он имеет подтверждающий сертификат что не содержит пестицидов, антибиотиков и гармонов роста.

Готовим в духовке

Блюда, приготовленные в духовке, дарят настоящийзимний комфорт. Принципприготовленияпрост: в форму для запекания или глиняные горшочки кладутмясо, овощи, бобовые или грибы, добавляют специи, немного воды или бульона, накрывают все крышкой или фольгой и ставят в духовку.

Такой способ приготовления особенно выгоден - не нужно использовать много жира, ничего не пригорает и не приходится часами стоять у плиты. Пока еда медленно готовится, дом наполняется волшебным ароматом, который уже сам по себе создает ощущение тепла. При желании кушанье можно дополнить сливками или сыром – они придадут еще больше сытности.

Бобовые - сытно и полезно

Бобовые незаменимы в зимнем рационе. Горох, фасоль и нут богаты так называемыми медленными углеводами, которые обеспечивают длительное чувство сытости и помогают сохранять энергию в течение дня. Они содержат мало жиров, тем не менее хорошо согревают и позволяют избежать набора лишнего веса в тот период, когда физическая активность снижается. Гороховый суп, фасоль с овощами в томатном соусе или сливочный хумус из вареного нута – отличные зимние блюда: простые, сытные и очень питательные.

Горячая еда - лучший союзник зимы

Зиматребуетнетолько теплой одежды, но и продуманного питания.Горячие супы, приготовленные в духовке блюда, бобовые и жирная рыба помогают сохранить силы, улучшить настроение и создать ощущение домашнего уюта в повседневной жизни.

Иногда именно тарелка с дымящейся, вкусно пахнущей едой - лучший способ согреться, восстановить силы и сделать зиму немного приятнее.

Больше вкусных рецептов.

Больше качественных продуктов премиального качества найдёте в нашем интернет магазине www.oscarsfish.lv

А также приобретайте продукты OscarsFish: