Блюда, которые согреют и поднимут настроение

Зима – это время года, когда наш организм особенно жаждет тепла, уюта и сытной пищи. Для холодных дней лучше всего подходят блюда, которые можно описать такими словами, как «горячие», «густые», «ароматные» и «немного пикантные». Когда на улице лютует мороз и единственное желание — добраться из дома на работу и обратно, для долгой готовки часто не хватает ни сил, ни вдохновения.

И все-таки наступает момент, когда и о еде нужно подумать. И в таких случаях выручают блюда, не требующие неусыпного внимания. Надо лишь подготовить и соединить все ингредиенты, поставить на плиту или в духовку и ждать, когда дом наполнится соблазнительными ароматами. Такие блюда не только экономят время, но и дарят длительное ощущение тепла, что зимой особенно важно.

Супы – основа зимней кухни

Без супов в холодное время года практически невозможно обойтись. Хороший зимний суп – горячий, сытный и богатый по составу. Чем он гуще и ароматнее, тем дольше сохраняется приятное тепло после еды.

Особенно подходят для зимы солянка, щи из квашеной капусты, расольник, а также различные супы восточной кухни, в которых нет недостатка в специях, овощах и мясе. Такие продукты не только согревают, но и укрепляют иммунитет и улучшают самочувствие.

Рыбный суп – тепло для тела и души

Рыбный суп – одно из тех блюд, которые согревают не только тело, но и душу. Он легкий, но в то же время питательный и идеально подходит для холодных зимних дней, когда хочется чего-то полезного и ароматного.

Этот суп богат белком, минеральными веществами и натуральными ароматизаторами, к тому же не оказывает тяжелого воздействия на пищеварение. Рыбный суп станет отличным выбором как для повседневного обеда, так и для неспешной воскресной трапезы в семейном кругу, когда главное – быть вместе в уютной домашней атмосфере.

Предлагаем вам два таких рецепта супа из арктической палии.

Простой суп из палии

(на 4-6 порций)

Потребуется для бульона: 1,5 кг головы палии, рыбьи кости и обрезки, 1 луковица, 1 морковь, 2 лавровых листа, перец, соль; для супа: филе палии (рекомендуем OscarsFish), 4 моркови, 5 картофелин, укроп, соль.

Способ приготовления

Разделайте рыбу на филе. Рыбную голову, основную кость и обрезки вместе с нарезанной крупными кусочками морковью, луком, лавровым листом и перцем залейте 2 литрами холодной воды, доведите до кипения и варите на слабом огне около 30 минут. Процедите через сито и перелейте бульон обратно в кастрюлю. Добавьте натертую и обжаренную на масле морковь, нарезанный небольшими кусочками картофель, посолите и варите на среднем огне до мягкости моркови и картофеля. Добавьте нарезанное кусочками филе и готовьте 7–8 минут. Посолите.

Подавайте с нарезанным укропом и поджаренным хлебом.

Овощной суп с палией

(на 4 порции)

Продолжительность приготовления – около 40 минут.

Потребуется: 400 г филе арктической палии OscarsFish или филе исландского лосося, 2 моркови, 1 лук-порей, 1 небольшая луковица, 4 картофелины, пучок укропа, лавровый лист, сливочное масло, 100 г свежего сыра, 1 л куриного или овощного бульона, соль, перец.

Способ приготовления

Морковь, репчатый лук и белую часть лука-порея нарежьте маленькими кубиками, слегка обжарьте на сливочном масле в кастрюльке, посолите и поперчите. Залейте согретым бульоном (или водой), добавьте картофель, также нарезанный мелкими кубиками, лавровый лист и варите на медленном огне до мягкости картофеля (при необходимости долейте воду). В готовый суп добавьте свежий сыр, тщательно перемешайте до полного растворения. Филе палии нарежьте крупными кубиками, положите в готовый суп, нагрейте и снимите с огня, посыпьте рубленым укропом.

Лосось - главный зимний продукт

В зимние месяцы нашему организму особенно не хватает витамина D, который называют «солнечным витамином». И тут настоящим спасением становится дикий лосось - один из самых богатых природных источников витамина D.

Достаточно съедать две порции лосося в неделю, чтобы поддерживать необходимый уровень этого витамина в организме. Лосось не только полезен, но и универсален – его можно жарить, тушить, добавлять в супы или подавать с овощами. Он дает энергию, повышает иммунитет и помогает легче пережить темный зимний период. Обратите внимание на Исландский ласось от Oscarsfish – он имеет подтверждающий сертификат что не содержит пестицидов, антибиотиков и гармонов роста.

Готовим в духовке

Блюда, приготовленные в духовке, дарят настоящийзимний комфорт. Принципприготовленияпрост: в форму для запекания или глиняные горшочки кладутмясо, овощи, бобовые или грибы, добавляют специи, немного воды или бульона, накрывают все крышкой или фольгой и ставят в духовку.

Такой способ приготовления особенно выгоден - не нужно использовать много жира, ничего не пригорает и не приходится часами стоять у плиты. Пока еда медленно готовится, дом наполняется волшебным ароматом, который уже сам по себе создает ощущение тепла. При желании кушанье можно дополнить сливками или сыром – они придадут еще больше сытности.

Бобовые - сытно и полезно

Бобовые незаменимы в зимнем рационе. Горох, фасоль и нут богаты так называемыми медленными углеводами, которые обеспечивают длительное чувство сытости и помогают сохранять энергию в течение дня. Они содержат мало жиров, тем не менее хорошо согревают и позволяют избежать набора лишнего веса в тот период, когда физическая активность снижается. Гороховый суп, фасоль с овощами в томатном соусе или сливочный хумус из вареного нута – отличные зимние блюда: простые, сытные и очень питательные.

Горячая еда - лучший союзник зимы

Зиматребуетнетолько теплой одежды, но и продуманного питания.Горячие супы, приготовленные в духовке блюда, бобовые и жирная рыба помогают сохранить силы, улучшить настроение и создать ощущение домашнего уюта в повседневной жизни.

Иногда именно тарелка с дымящейся, вкусно пахнущей едой - лучший способ согреться, восстановить силы и сделать зиму немного приятнее.

Больше вкусных рецептов.

Больше качественных продуктов премиального качества найдёте в нашем интернет магазине www.oscarsfish.lv

А также приобретайте продукты  OscarsFish:

  • на Агенскалнском рынке в магазинчике MAARE Āgenskalna tirgū, Nometņu ielā 64, часы работы: рабочие дни и субботы c 00-19.00 в воскресенье, понедельник 9.00-17.00;
  • Viskaļu iela 3, Rīga, LV-1026 Tālrunis birojā: +371 67312112;  info@oscarsfish.lv
Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри

Наука 19:27

Наука комментариев

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Читать
Загрузка

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

Важно 19:26

Важно комментариев

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Читать

Час расплаты: Нацобъединению придется вернуть в казну 200 000 евро

Важно 18:59

Важно комментариев

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Читать

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Выбор редакции 18:54

Выбор редакции комментариев

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Читать

Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва

Мир 18:42

Мир комментариев

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Читать

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Важно 18:34

Важно комментариев

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Читать

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Выбор редакции 18:31

Выбор редакции комментариев

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать