Лучи солнца не растопят лед: прогноз погоды на среду

Под влиянием уходящего циклона ночью будет облачно, с постепенным прояснением. Во многих регионах ожидается снег, в восточных и центральных районах возможен локальный ледяной дождь.

На дорогах будет скользко, видимость во время снегопада временами ухудшится. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха понизится до -3...-8 градусов, в Видземе и Курземе - до -8...-13 градусов.

В столице также будет облачно, временами ожидается небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, температура составит -4...-6 градусов.

День будет преимущественно солнечным и сухим, с вероятностью небольшого снега на юго-востоке утром. При слабом ветре температура днем поднимется до +1...-4 градусов.

В Риге ожидается преимущественно ясная погода. Ветер будет дуть с севера, максимальная температура составит около 0 градусов.