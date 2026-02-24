Чтобы почтить память жертв жестокой войны, начатой Россией четыре года назад, в Киев прибыли лидеры стран Балтии, Скандинавии и других европейских государств, а также президент Еврокомиссии.
В начале визита иностранные делегации вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и Еленой Зеленской приняли участие в молебне в Свято-Софийском соборе в Киеве.
Премьер-министр Латвии отметила, что на протяжении четырех лет продолжаются ужасы войны и страдания, но вместе с тем проявляются примеры несгибаемого боевого духа и упорства украинцев, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.
"В годовщину начала войны я молюсь за Латвию и за людей Украины. За каждого, чью жизнь разрушила война, за тех, кто отважно защищает свою страну, за семьи, которые ждут своих близких дома", - сказала Силиня.
Президент Украины и лидеры европейских стран почтили память погибших защитников Украины минутой молчания на Майдане.
