Я молюсь за Латвию и за людей Украины: Силиня (1)

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 15:37

Латвия стоит на стороне Украины - за ее свободу, за право самостоятельно определять свое будущее и за мир в Европе, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня, которая во вторник находится с рабочим визитом в Киеве.

Чтобы почтить память жертв жестокой войны, начатой Россией четыре года назад, в Киев прибыли лидеры стран Балтии, Скандинавии и других европейских государств, а также президент Еврокомиссии.

В начале визита иностранные делегации вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и Еленой Зеленской приняли участие в молебне в Свято-Софийском соборе в Киеве.

Премьер-министр Латвии отметила, что на протяжении четырех лет продолжаются ужасы войны и страдания, но вместе с тем проявляются примеры несгибаемого боевого духа и упорства украинцев, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

"В годовщину начала войны я молюсь за Латвию и за людей Украины. За каждого, чью жизнь разрушила война, за тех, кто отважно защищает свою страну, за семьи, которые ждут своих близких дома", - сказала Силиня.

Президент Украины и лидеры европейских стран почтили память погибших защитников Украины минутой молчания на Майдане.

Харальд уже двадцать лет живёт в пятиэтажном доме на Тейке, в Риге. За это время дом, в том числе лестничные клетки, практически не претерпели улучшений. Мужчина указывает, что почтовые ящики, скорее всего, не менялись со времени постройки здания - на них до сих пор русскими буквами написано "Почтовый индекс". Харальду приходится проходить мимо них несколько раз в день, сообщает программа Bez Tabu.

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

