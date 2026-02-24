Нельзя допустить возвращения России в международное сообщество: Миериня

Миериня отметила, что за четыре года миру не удалось остановить развязанную Россией войну против Украины, последствиями которой стали разрушенные жизни, миллионы беженцев и огромное число жертв. Она подчеркнула, что агрессор не достиг своих целей, и война превратилась в затяжной кровавый конфликт, тогда как российский режим продолжает использовать ее как основу своей идеологии.

По словам Миерини, Россия стремится вернуться на международную арену через культуру и спорт, однако этого нельзя допустить, поскольку символике агрессора и выступлениям спортсменов под его флагом не место в Европе. Она раскритиковала уступки международных организаций, позволивших спортсменам страны-агрессора участвовать в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх.

Спикер Сейма подчеркнула, что Россия продолжает нападать на мирное население Украины, целенаправленно разрушая энергетическую инфраструктуру и пытаясь сломить волю народа, однако Украина пережила еще одну зиму и остается несокрушимой.

Страны Балтии особенно остро ощущают угрозу со стороны России, поэтому последовательно и громко выступают за жесткие санкции и единство Европы, отметила спикер.

Как сообщалось, в четверг Сейм принял заявление о поддержке Украины, посвященное ее четырехлетнему противостоянию вооруженной агрессии России.

В заявлении отмечается, что Сейм отдает дань уважения народу и вооруженным силам Украины, которые уже четыре года героически противостоят полномасштабному вторжению России.