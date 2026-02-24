Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нельзя допустить возвращения России в международное сообщество: Миериня

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 14:53

LETA

Поскольку начатая Россией кровавая война продолжается, нельзя допустить возвращения этой страны в международное сообщество, заявила спикер Сейма Дайга Миериня во вторник на внеочередном заседании парламента.

Миериня отметила, что за четыре года миру не удалось остановить развязанную Россией войну против Украины, последствиями которой стали разрушенные жизни, миллионы беженцев и огромное число жертв. Она подчеркнула, что агрессор не достиг своих целей, и война превратилась в затяжной кровавый конфликт, тогда как российский режим продолжает использовать ее как основу своей идеологии.

По словам Миерини, Россия стремится вернуться на международную арену через культуру и спорт, однако этого нельзя допустить, поскольку символике агрессора и выступлениям спортсменов под его флагом не место в Европе. Она раскритиковала уступки международных организаций, позволивших спортсменам страны-агрессора участвовать в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх.

Спикер Сейма подчеркнула, что Россия продолжает нападать на мирное население Украины, целенаправленно разрушая энергетическую инфраструктуру и пытаясь сломить волю народа, однако Украина пережила еще одну зиму и остается несокрушимой.

Страны Балтии особенно остро ощущают угрозу со стороны России, поэтому последовательно и громко выступают за жесткие санкции и единство Европы, отметила спикер.

Как сообщалось, в четверг Сейм принял заявление о поддержке Украины, посвященное ее четырехлетнему противостоянию вооруженной агрессии России.

В заявлении отмечается, что Сейм отдает дань уважения народу и вооруженным силам Украины, которые уже четыре года героически противостоят полномасштабному вторжению России.

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН
«Миф о величии рухнул!» Домбрава назвал, что уничтожит русский народ
Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее
Бактерии против рака: учёные учат микробы «съедать» опухоли изнутри

Учёные из University of Waterloo разрабатывают экспериментальный метод лечения рака, в котором ключевую роль играют специально модифицированные бактерии.

Вместо лекции — задержание: в Риге сорвалось выступление Андрея Ланькова, специалиста по Корее

В Риге отменили лекцию одного из ведущих экспертов по Корее Андрея Ланькова, его везут в иммиграционную службу Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Новой-Европа».

Час расплаты: Нацобъединению придется вернуть в казну 200 000 евро

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного процесса по жалобе Национального объединения на неблагоприятное решение суда в споре с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и партии придется вернуть в госбюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Она подумала, что это моя бабушка: как Линда Лиепиня к министру обратилась

Депутат Сейма Линда Лиепиня (Латвия на первом месте) за словом в карман не лезет. Этим и знаменита. На днях она в соцсетях призналась, что регулярно получает сообщения от недовольных граждан, которые упрекают политиков в бездействии. По её словам, подобная критика отчасти справедлива, поэтому она считает важным время от времени отчитываться перед обществом о проделанной работе.

Наркокартели в Мексике: матчи чемпионата мира по футболу на грани срыва

Насилие вспыхнуло чуть менее чем за четыре месяца до того, как в Мехико пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР. Насилие, вызванное убийством самого могущественного наркобарона, вызвало новые опасения по поводу безопасности за несколько месяцев до того, как Мексика примет у себя чемпионат мира по футболу.

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Ходят по домам люди в полицейской форме, собирают данные, грабят. Пост с предупреждением в социальных сетях опубликовал некий Григорий Синяков и приложил целое видео. Автор пишет, что у мошенников якобы есть целая схема: они проверяют документы жителей под предлогом переписи населения и с собой носят некое биометрическое устройство, чтобы делать фото и снимать отпечатки пальцев. А потом грабят, рассказывает rus.lsm.lv.

