Эстония готова разместить у себя ядерное оружие. А Латвия?

Neatkarīgā Rīta Avīze 21 февраля, 2026 09:03

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность размещения ядерного оружия союзников на территории страны, президент Польши Кароль Навроцкий тоже считает, что стране нужны ядерные гарантии. О том, что думают латвийские политики, узнавала публицист "Неаткариги" Элита Вейдемане, задавшая соответствующий вопрос депутатам Сейма Гунарсу Кутрису, Игорю Раеву и Айнарсу Латковскису.

Гунарс Кутрис ответил следующее: "Одно дело - заявить, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие, и совсем другое - кто его стране даст? Это не так просто. И это может быть всего лишь добрая воля - дескать, мы готовы разместить ядерное оружие. Но мне как человеку - не как политику - было бы страшновато от такой возможности. Если бы в Латвии разместили ядерное оружие, она стала бы мишенью для ядерных ракет противника. К тому же я не допускаю мысли, что у главы нашего государства была бы возможность нажать ядерную кнопку. Это было бы, скорее всего, под контролем США. Но в целом думаю, что разместить ядерное оружие в Латвии - нехорошая идея. Мы бы оказались в ещё большей опасности".

А вот Айнарс Латковскис обеими руками "за": "На то, что Цахкна допустил возможность разместить на территории Эстонии ядерное оружие своих союзников, я смотрю положительно. Это означает - защищать свою страну от агрессора. Пример тому - Украина: у этой страны хитростью выманили ядерное оружие, отдали его России и гарантировали её безопасность. И где теперь эта безопасность? Так что, если в стране будет размещено ядерное оружие, неприятель семь раз подумает, нападать ли на неё. Размещение ядерного оружия идёт стране на благо. Польша тоже заявила, что готова это сделать. Но возможность, что в Латвии можно было бы разместить ядерное оружие, очень мала. Не становимся ли мишенью мы сами? Конечно, нет. Никто не целится в те страны, в чьём арсенале есть ядерное оружие. Однако у нас нет ни средств, ни возможностей самим разработать ядерное оружие и содержать его. Эстонцы тоже говорят вовсе не о разработке, а о размещении. Надо помнить, что и вопрос размещения - это совместное решение НАТО, политического заявления одной страны здесь недостаточно. У эстонцев просто очень хорошие пиарщики".

И вот что думает бывший военный Игорь Раев: "С таким же заявлением раньше выступили и поляки. Стран, на чьей территории размещено ядерное оружие, немного. Оно есть во Франции и в Великобритании. Остальные страны воздерживаются от размещения ядерного оружия. Плюс в том, что его размещение даёт известное ощущение безопасности и её гарантии. Ясно, что американцы своё ядерное оружие не бросят. Но с другой стороны есть и существенный риск. Ясно, что склады с таким оружием не останутся незамеченными и станут целями российской атаки. Будет усилен сбор сведений о конкретной стране, приёмы гибридной войны тоже усилятся. Поэтому однозначно сказать, хорошо это или плохо, невозможно. Причём надо отличать, сколько в таких заявлениях пиара, сколько приёмов информационной войны и сколько реальной безопасности.

Конечно, в России снова усилится информационная кампания против страны, высказавшейся за размещение ядерного оружия. Что касается реальной безопасности, то ядерное оружие никогда не находится близко к реальной линии фронта. К тому же оно вызывает нервные действия со стороны неприятеля. Единственные, кто мог бы разместить ядерное оружие в нашей стране, это США. Но это фактически невозможно. Если бы такое оружие у нас было размещено, мы стали бы мишенью. Но мы так и так мишень. Если бы у нас разместили ядерное оружие, такая мишень точно стала бы приоритетной целью".

Агентство "Блумберг" сообщает, что в ближайшее время президент Франции Эмманюэль Макрон предложит расширить ядерное сдерживание в масштабе всей Европы. Очевидно, и нашим политикам наконец-то придётся начать думать о серьёзной обороне, а не только продолжать хвастаться забором на границе, который можно разрезать ножничками, - подводит итог Вейдемане.

