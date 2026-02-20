Латвийцы против чаевых. 1 евро на чай — это мало или нормально?

«Давайте адекватно оценивать чужую работу и время и не пользоваться добротой людей», — написала она.



Однако большинство комментаторов с этим не согласились. Многие отметили, что чаевые - это добровольный жест, а не обязанность клиента. Если счёт в кафе составляет 5–10 евро, то 1 евро сверху люди считают нормальной благодарностью. Часть пользователей придерживается правила 10% от суммы чека и не видит в этом проблемы.

Звучали и более жёсткие мнения: если сотрудник рассчитывает на чаевые как на часть зарплаты, то это вопрос к системе оплаты, а не к посетителю. Другие напоминали, что не всегда есть наличные больше одного евро, и в таком случае лучше оставить небольшую сумму, чем ничего.

Обсуждение показало: в отличие от США, где чаевые фактически обязательны, в Латвии это по-прежнему личный выбор клиента - и единого стандарта здесь нет.