Спрудс: «Мы готовы! «Зеленого человечка» немедленно ликвидируют»

Обсуждение разгорелось после напряжённости вокруг заявлений Дональда Трампа о Гренландии и общей дискуссии о роли США в НАТО. Однако балтийские министры подчёркивают: временные трения не означают краха системы коллективной обороны.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что страна готова иметь до 60 000 человек, способных действовать в случае конфликта. В регионе уже размещено около 10 000 военнослужащих НАТО, Германия дислоцировала бронетанковую бригаду в Литве. Дополнительно действует воздушное и морское патрулирование, усиленное операцией Eastern Sentry.

Спрудс не скрывает: угрозы гибридного проникновения реальны.

«Если на латвийской земле появится “зеленый человечек”, его немедленно ликвидируют», — заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

По его словам, реакция НАТО последует сразу.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис предупреждает: регион не стоит рассматривать как удобную «локальную» площадку для конфликта.

«Если (НАТО) не ответит так, как это прописано в наших оборонных планах, это будет конец Альянса», — отметил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Балтийские страны активно изучают опыт Украины, особенно в сфере противодроновой обороны. Решение, по словам Спрудса, не в том, чтобы «поставить солдата на каждый квадратный метр», а в системном построении возможностей и наращивании присутствия НАТО после каждой провокации.

Несколько инцидентов с беспилотниками и нарушениями воздушного пространства усилили дискуссию о пороге применения статьи 5. Однако министры подчёркивают: именно страны НАТО определяют, где проходит этот предел.

При всех разногласиях вокруг Гренландии США остаются «незаменимым партнёром», а НАТО — основой безопасности Латвии.

Балтийские государства продолжают активно поддерживать Украину, обещая выделять не менее 0,25% ВВП на её военную помощь. По словам Спрудса, «главная гарантия безопасности — сильные Вооружённые силы Украины».