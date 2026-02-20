Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Спрудс: «Мы готовы! «Зеленого человечка» немедленно ликвидируют»

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 15:30

0 комментариев

LETA

На фоне споров о надёжности гарантий США министры стран Балтии заявили в интервью Kyiv Independent, что Альянс остаётся «железобетонным», а регион готов к немедленной реакции на любые провокации.

Обсуждение разгорелось после напряжённости вокруг заявлений Дональда Трампа о Гренландии и общей дискуссии о роли США в НАТО. Однако балтийские министры подчёркивают: временные трения не означают краха системы коллективной обороны.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что страна готова иметь до 60 000 человек, способных действовать в случае конфликта. В регионе уже размещено около 10 000 военнослужащих НАТО, Германия дислоцировала бронетанковую бригаду в Литве. Дополнительно действует воздушное и морское патрулирование, усиленное операцией Eastern Sentry.

Спрудс не скрывает: угрозы гибридного проникновения реальны.

«Если на латвийской земле появится “зеленый человечек”, его немедленно ликвидируют», — заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
По его словам, реакция НАТО последует сразу.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис предупреждает: регион не стоит рассматривать как удобную «локальную» площадку для конфликта.

«Если (НАТО) не ответит так, как это прописано в наших оборонных планах, это будет конец Альянса», — отметил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Балтийские страны активно изучают опыт Украины, особенно в сфере противодроновой обороны. Решение, по словам Спрудса, не в том, чтобы «поставить солдата на каждый квадратный метр», а в системном построении возможностей и наращивании присутствия НАТО после каждой провокации.

Несколько инцидентов с беспилотниками и нарушениями воздушного пространства усилили дискуссию о пороге применения статьи 5. Однако министры подчёркивают: именно страны НАТО определяют, где проходит этот предел.

При всех разногласиях вокруг Гренландии США остаются «незаменимым партнёром», а НАТО — основой безопасности Латвии.

Балтийские государства продолжают активно поддерживать Украину, обещая выделять не менее 0,25% ВВП на её военную помощь. По словам Спрудса, «главная гарантия безопасности — сильные Вооружённые силы Украины».

Именем маэстро! Раймонд Паулс вернул себе все права
Важно

Именем маэстро! Раймонд Паулс вернул себе все права

«Это стало последней каплей»: Юдин назвал три причины выхода из «Стабильности!»
Эксклюзив

«Это стало последней каплей»: Юдин назвал три причины выхода из «Стабильности!»

Можно тестировать дроны и стрелять боевыми. Полигон «Селия» уже обошёлся в 36,5 млн евро
Важно

Можно тестировать дроны и стрелять боевыми. Полигон «Селия» уже обошёлся в 36,5 млн евро

Абола выиграла у Ланги суд и 200 евро. Но этим дело не кончится

Важно 16:39

0 комментариев

Суд недавно рассмотрел иск телеведущей и экс-депутата Наталии Аболы к поэтессе и депутату Рижской думы Лиане Ланге о защите чести и достоинства. Поводом стала публикация Ланги в соцсетях с благодарностью СГБ и фразой о том, что «всем этим аболоподобным надо… репатриироваться», а также «Русским здесь России не будет». И вот решение суда.

Загрузка

«Это стало последней каплей»: Юдин назвал три причины выхода из «Стабильности!»

Важно 16:33

0 комментариев

Политическая партия "Стабильности!" переживает непростые времена. Уголовное преследование ее лидера Алексея Росликова, угроза Генеральной прокуратуры закрыть партию по решению суда, а в минувшие две недели еще и массовый исход депутатов, которые представляли партию как на уровне Сейма, так и в столичном самоуправлении. Отчего партийные товарищи, державшиеся друг за друга многие годы, вдруг разошлись? Мы спросили у Игоря Юдина, одного из парламентариев, покинувшего фракцию "Стабильности!" и ставшего независимым депутатом Сейма.

«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала

Выбор редакции 16:27

0 комментариев

Интересным жизненным опытом на пользу многим поделилась в соцсетях юрмальчанка Божена Рынска. 

Кладбищенский кризис: где ж нас всех хоронить то будут?

Важно 16:27

0 комментариев

В крупных городах Латвии постепенно заканчиваются места для традиционных захоронений. Об этом сообщает LA.LV со ссылкой на 360TV Ziņas. На фоне роста числа кремаций власти предлагают новые решения.

35 дней дождя и новый шторм: Юго-Запад Франции уходит под воду

Всюду жизнь 16:25

0 комментариев

Франция сохраняет максимальный — «красный» — уровень тревоги по наводнениям. На юго-запад страны обрушился шторм Педро, усилив и без того тяжёлую ситуацию после нескольких недель непрерывных дождей.

Можно тестировать дроны и стрелять боевыми. Полигон «Селия» уже обошёлся в 36,5 млн евро

Важно 16:22

0 комментариев

Первая очередь военного полигона «Sēlija» обошлась примерно в 36,5 миллиона евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны. В пятницу там торжественно открыли зону боевой стрельбы - ключевой этап развития оборонной инфраструктуры страны.

А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога

Важно 16:15

0 комментариев

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 21 725 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

