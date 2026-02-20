Ходи задрав голову! В Риге начался сезон падающих сосулек и снежных лавин

Муниципалитет предупреждает: при такой погоде возрастает риск падения снега и льда с зданий. Жителей просят быть особенно внимательными, проходя рядом с домами. Владельцам зданий напоминают о необходимости своевременно очищать крыши от снега, льда и сосулек в соответствии с нормативными требованиями.

Ограждение опасной зоны допускается только на время очистки крыши и не может считаться постоянным решением. Опасность должна быть устранена полностью.

Коммунальная техника продолжает работать в усиленном режиме. Очищаются улицы, велодорожки и пешеходные зоны. Из-за повышения температуры начинается активная реакция соли, что ускоряет образование снежной массы.

Город призывает не оставлять на тротуарах электросамокаты и другие препятствия. Неправильно припаркованный транспорт замедляет механизированную уборку и снижает её качество.

Очистка дорог ведётся по приоритету - сначала магистрали, маршруты общественного транспорта, мосты и путепроводы, затем улицы районов. Продолжается вывоз снега из мест, где он мешает движению. Если снег не создаёт помех ни транспорту, ни пешеходам, его не вывозят для рационального использования средств.