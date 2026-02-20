«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала

-Когда на всяких интеллектуальных играх ставятся математические задачи, я демонстративно в их решении не участвую. За...ли математикой в школе. Но как только такую задачу ставит жизнь, я мгновенно ощетиниваюсь и решаю.

После потопа пришлось сдавать в чистку ковер 200 см на 300 см. Договорились 101 евро с доставкой. Звонят: готово. Вы нам 127 евро должны. Я вскидываюсь мгновенно: как это?! Что это?! Вот наша переписка: 101 написано.

Фирма (русские): а вы какой размер указали?

Я: 2 на 3.

Они: а у вас больше ковер.

Я: насколько

Они, стесняясь; нуууу… 2,08 на 3,10.

Это я бахрому не посчитала, значит.

Я тут я даже без калькулятора мгновенно:

Доставка 20 евро вы сказали. Значит, 81 евро цена чистки. За лишние 80 кв см вы просите 27 евро. То есть, вы увеличили цену на треть (!!!) 30% при том, что размер увеличился 7,5%. Нет, вы этих денег не получите.

Фирма поняла, что не канает. И присылает счёт на 106 евро. Вот как важна математика. И вот как надо учить детей математике. Задача: на сколько вас нае...ли. Тут каждый посчитает.