«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 08:37

Важно 0 комментариев

Интересным жизненным опытом на пользу многим поделилась в соцсетях юрмальчанка Божена Рынска. 

-Когда на всяких интеллектуальных играх ставятся математические задачи, я демонстративно в их решении не участвую. За...ли математикой в школе. Но как только такую задачу ставит жизнь, я мгновенно ощетиниваюсь и решаю.

После потопа пришлось сдавать в чистку ковер 200 см на 300 см. Договорились 101 евро с доставкой. Звонят: готово. Вы нам 127 евро должны. Я вскидываюсь мгновенно: как это?! Что это?! Вот наша переписка: 101 написано.

Фирма (русские): а вы какой размер указали?

Я: 2 на 3.

Они: а у вас больше ковер.

Я: насколько

Они, стесняясь; нуууу… 2,08 на 3,10.

Это я бахрому не посчитала, значит.

Я тут я даже без калькулятора мгновенно:

Доставка 20 евро вы сказали. Значит, 81 евро цена чистки. За лишние 80 кв см вы просите 27 евро. То есть, вы увеличили цену на треть (!!!) 30% при том, что размер увеличился 7,5%. Нет, вы этих денег не получите.
Фирма поняла, что не канает. И присылает счёт на 106 евро. Вот как важна математика. И вот как надо учить детей математике. Задача: на сколько вас нае...ли. Тут каждый посчитает.

Главные новости

Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)
Важно

Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Русское радио LR4 «никогда не вернется»: частота выставлена на конкурс
Важно

Русское радио LR4 «никогда не вернется»: частота выставлена на конкурс

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке
Важно

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке (4)

Браже: Россия тянет время на мирных переговорах

Новости Латвии 08:49

Новости Латвии 0 комментариев

Россия тянет время на мирных переговорах, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом

Важно 08:26

Важно 0 комментариев

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

«Можно посмеяться, но не до смеха»: пример абсурда, убивающего малый бизнес

Выбор редакции 08:23

Выбор редакции 0 комментариев

Чтобы открыть банковский счёт для компании, банк требует различные пояснения и копии документов так, будто предприниматель уже несколько лет ведёт бизнес. Об этом в программе TV24 «STOPkadri» рассказал Армандс Пуче. «Можно было бы смеяться, но совсем не до смеха!» — говорит ведущий передачи.

Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Важно 08:19

Важно 0 комментариев

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Тайный кабинет и 180 детей: суд приговорил учителя-насильника из Земгале

ЧП и криминал 08:15

ЧП и криминал 0 комментариев

Рижский городской суд приговорил учителя из Земгале к 15 годам лишения свободы и пробационному надзору на в семь лет и шесть месяцев за сексуальные преступления против детей, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Дело «Бреманис против Латвии»: Европейский суд вынес решение

Важно 08:10

Важно 0 комментариев

Европейский суд по правам человека отклонил жалобы по делу «Бреманис и другие против Латвии», одним из заявителей по которому был депутат Рижской думы Рудольф Бреманис (SV/JA).

