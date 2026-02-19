Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Я не говорю по-латышски: журналист Bez Tabu обнаружила «на районе» пугающую реальность (3)

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 12:42

Важно 3 комментариев

Twitter/TV3

Программа телеканала TV3 Bez tabu приехала в рижский микрорайон Пурвциемс, с целью провести опрос общественного мнения и с удивлением обнаружила людей... не говорящих по-латышски!

Видео в соцсетях поделилась психолог Инесе Путниеце. "Круто! Продолжим интегрировать!", - написала она.

На кадрах видно, что журналистам Bez Tabu не так просто было найти в Пурвицемсе тех, кто поговорит с ними на государственном.

«Я не знаю латышского языка, извините», - ответил один из потенциальных респондентов.

«Что вы хотели? Я по-латышски не говорю. Я здесь уже 45 лет. Я сюда не учеником приехал. Мне уже 40 лет было тогда», - объясняет пожилой мужчина.

«Можете этот вопрос по-русски продублировать?», - предлагает молодая девушка.

В комментариях к публикации Инесе многие написали, что так и выглядит на самом деле реальность в Риге.

Ravus: Интеграция — это выбор. За свой выбор каждый отвечает сам.

Arnis: Да, Фонду интеграции общества (SIF) ещё многие миллионы предстоит освоить…

Mic: Вырвано из контекста. В Пурвциемсе большинство говорит по-латышски, но здесь смонтировали неграмотных. Я большую часть жизни провёл в районе «Mēbeļu nams», все там говорят на 2–3 языках.

Gatis: Не знаю, как вам, но мне кажется, это ненормально.

Kārlis: Удивляюсь, что кого-то это удивляет. Это РЕАЛЬНОСТЬ Риги и не только. Полно нелояльных Латвии русских, причём во всех возрастных группах. А латыши всё продолжают твердить, что «знание языка — это богатство».

Juris: Разве не был какой-то исследователь, который установил, что 95% русских говорят по-латышски? Как телепередачам удаётся всегда находить те самые 5%?

Linda: Что это такое? Юмористическое шоу LTV «Ватники»? Новый сериал Netflix «Неинтегрируемые»? Голливудский фильм ужасов «Интервью с оккупантом» или драма «Кто-то пролетел над гнездом орка»? Не может быть, чтобы это было реальностью.

Agnese: Гордость за то, что 40 лет здесь живёт и ничего не понимает, — это бомба.

Dāvids: Это в этом году или в 1990-м?

Eleven: Видно, что специально не говорят, но всё понимают! Как говорил дед — москали всегда были наглой нацией!

Big: Переживать об интеграции и обучении языку с опозданием минимум на 30 лет — это всё равно что пользоваться презервативом после секса.

