Izcili! Turpināsim integrēt https://t.co/Tys2A0jNzP— Inese Putniece (@inese_putniece) February 16, 2026
Видео в соцсетях поделилась психолог Инесе Путниеце. "Круто! Продолжим интегрировать!", - написала она.
На кадрах видно, что журналистам Bez Tabu не так просто было найти в Пурвицемсе тех, кто поговорит с ними на государственном.
«Я не знаю латышского языка, извините», - ответил один из потенциальных респондентов.
«Что вы хотели? Я по-латышски не говорю. Я здесь уже 45 лет. Я сюда не учеником приехал. Мне уже 40 лет было тогда», - объясняет пожилой мужчина.
«Можете этот вопрос по-русски продублировать?», - предлагает молодая девушка.
В комментариях к публикации Инесе многие написали, что так и выглядит на самом деле реальность в Риге.
Ravus: Интеграция — это выбор. За свой выбор каждый отвечает сам.
Arnis: Да, Фонду интеграции общества (SIF) ещё многие миллионы предстоит освоить…
Mic: Вырвано из контекста. В Пурвциемсе большинство говорит по-латышски, но здесь смонтировали неграмотных. Я большую часть жизни провёл в районе «Mēbeļu nams», все там говорят на 2–3 языках.
Gatis: Не знаю, как вам, но мне кажется, это ненормально.
Kārlis: Удивляюсь, что кого-то это удивляет. Это РЕАЛЬНОСТЬ Риги и не только. Полно нелояльных Латвии русских, причём во всех возрастных группах. А латыши всё продолжают твердить, что «знание языка — это богатство».
Juris: Разве не был какой-то исследователь, который установил, что 95% русских говорят по-латышски? Как телепередачам удаётся всегда находить те самые 5%?
Linda: Что это такое? Юмористическое шоу LTV «Ватники»? Новый сериал Netflix «Неинтегрируемые»? Голливудский фильм ужасов «Интервью с оккупантом» или драма «Кто-то пролетел над гнездом орка»? Не может быть, чтобы это было реальностью.
Agnese: Гордость за то, что 40 лет здесь живёт и ничего не понимает, — это бомба.
Dāvids: Это в этом году или в 1990-м?
Eleven: Видно, что специально не говорят, но всё понимают! Как говорил дед — москали всегда были наглой нацией!
Big: Переживать об интеграции и обучении языку с опозданием минимум на 30 лет — это всё равно что пользоваться презервативом после секса.