Не от хорошей жизни: пассажиры впечатлились багажом пожилого человека

Ikdienā neatbalstām tik liela izmēra priekšmetu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā, jo tas var radīt neērtības un drošības riskus citiem pasažieriem. Taču, raugoties uz kundzi, var tikai apbrīnot viņas spēku un apņēmību – šādu smagu paleti panest nav viegli.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) February 18, 2026
В комментариях написали, что бабушка, скорее всего, везет паллет на растопку, потому что не может себе позволить другого топлива. Но так же вероятно, что планирует смастерить из него модный кофейный столик.
"Очень подготовленный пассажир. Учитывая размер паллета, этот поддон помогает садиться и выходить из любого транспортного средства с сухими ногами. В марте их будут использовать все больше и больше пассажиров", - пошутили в комментариях.