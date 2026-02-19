Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Верните переплату и извинитесь: Алексей Димитров возмущён ценами на «русские» книги

19 февраля, 2026

0 комментариев

Юрист-международник Алексей Димитров попросил Службу госдоходов компенсировать расходы на переплату за книги на русском языке. Иначе собирается судиться. Об этом он написал в Фейсбуке.

-В январе этого года я купил в Риге несколько книг на русском языке: "Патриот" Навального, "Михаил Эйзенштейн" Сайласа и "Обмен" Гришама. Я заплатил НДС в размере 21%. Если бы эти книги были изданы на латышском или английском, к ним применялась бы ставка 5%, и я заплатил бы на 6,89 евро меньше. Это меня расстроило, поэтому сегодня я направил в Службу государственных доходов просьбу компенсировать разницу и извиниться! - пишет Димитров.

-Считаю, что такая разная ставка НДС нарушает принцип налоговой нейтральности, закрепленный в Директиве по НДС. Если у потребителя нет разницы на каком языке читать, то книги на разных языках схожи и конкурируют друг с другом, они не должны применяться разным тарифом.

Если же язык всё-таки влияет на выбор, тогда нужно оценить, не нарушен ли запрет дискриминации. Применяя регулирование НДС, государство реализует право ЕС, а значит для него обязательна Хартия основных прав. Статья 21 Хартии запрещает дискриминацию, в том числе по языковому признаку. Кроме того, Директива 2000/43/ЕС запрещает как прямую, так и косвенную дискриминацию по расе и этнической принадлежности в отношении доступа к товарам и услугам

Не согласен с тем, что для достижения целей защиты или безопасности языка страны необходимо разное отношение в зависимости от языка. Сниженная ставка распространяется не только на официальные языки, латгальский и ливский, но и на языки других государств-членов ЕС, стран Европейской экономической зоны, официальные языки Швейцарской Конфедерации и Европейского Союза и официальные языки Организации экономического сотрудничества и развития. Такой обширный перечень языков не может указывать на защиту государственного языка.

Однако, если  предположить, что правила заставят среднестатистического потребителя выбирать книги на государственном языке, получается, что повышение НДС заставит среднего потребителя сделать выбор в пользу книг на госязыке, выходит, что товары являются сходными и нарушается принцип налоговой нейтральности.

Это, так называемая, уловка 22 (логический парадокс и административная ловушка, где попытка выполнить правило приводит к его нарушению): в данном случае либо нарушен принцип налогового нейтралитета, либо запрет дискриминации.

Есть и сомнения в безопасности. Ставка НДС зависит только от языка, а не от содержания книги или места публикации. Даже если считать, что сам язык ставит под угрозу безопасность, непонятно, как другая ставка НДС может снизить этот риск.

Регламент фактически устанавливает стандартную ставку 21% на книги на русском, белорусском и ромском языке. Но имейте в виду, что эти языки являются языками меньшинства Латвии. 22-я Хартия основных прав в статье говорит, что ЕС уважает культуру, религию и языковое разнообразие - а это также уважает языки меньшинств.

Ссылаясь на европейские нормы, Димитров подчеркивает, что  право каждого национального меньшинства свободно выражать свои взгляды включает свободу убеждений и право получать и распространять информацию и идеи на языке меньшинства без вмешательства государственных учреждений и независимо от границ страны.

Он поясняет, что  "если Служба государственных доходов откажется выплатить компенсацию, у меня будет право обратиться в суд. У суда будет право — а если дело дойдёт до Сената, то и обязанность — задать вопрос Суду Европейского союза о том, как правильно применять право ЕС в этом деле".

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

