Верните переплату и извинитесь: Алексей Димитров возмущён ценами на «русские» книги

-В январе этого года я купил в Риге несколько книг на русском языке: "Патриот" Навального, "Михаил Эйзенштейн" Сайласа и "Обмен" Гришама. Я заплатил НДС в размере 21%. Если бы эти книги были изданы на латышском или английском, к ним применялась бы ставка 5%, и я заплатил бы на 6,89 евро меньше. Это меня расстроило, поэтому сегодня я направил в Службу государственных доходов просьбу компенсировать разницу и извиниться! - пишет Димитров.

-Считаю, что такая разная ставка НДС нарушает принцип налоговой нейтральности, закрепленный в Директиве по НДС. Если у потребителя нет разницы на каком языке читать, то книги на разных языках схожи и конкурируют друг с другом, они не должны применяться разным тарифом.

Если же язык всё-таки влияет на выбор, тогда нужно оценить, не нарушен ли запрет дискриминации. Применяя регулирование НДС, государство реализует право ЕС, а значит для него обязательна Хартия основных прав. Статья 21 Хартии запрещает дискриминацию, в том числе по языковому признаку. Кроме того, Директива 2000/43/ЕС запрещает как прямую, так и косвенную дискриминацию по расе и этнической принадлежности в отношении доступа к товарам и услугам

Не согласен с тем, что для достижения целей защиты или безопасности языка страны необходимо разное отношение в зависимости от языка. Сниженная ставка распространяется не только на официальные языки, латгальский и ливский, но и на языки других государств-членов ЕС, стран Европейской экономической зоны, официальные языки Швейцарской Конфедерации и Европейского Союза и официальные языки Организации экономического сотрудничества и развития. Такой обширный перечень языков не может указывать на защиту государственного языка.

Однако, если предположить, что правила заставят среднестатистического потребителя выбирать книги на государственном языке, получается, что повышение НДС заставит среднего потребителя сделать выбор в пользу книг на госязыке, выходит, что товары являются сходными и нарушается принцип налоговой нейтральности.

Это, так называемая, уловка 22 (логический парадокс и административная ловушка, где попытка выполнить правило приводит к его нарушению): в данном случае либо нарушен принцип налогового нейтралитета, либо запрет дискриминации.

Есть и сомнения в безопасности. Ставка НДС зависит только от языка, а не от содержания книги или места публикации. Даже если считать, что сам язык ставит под угрозу безопасность, непонятно, как другая ставка НДС может снизить этот риск.

Регламент фактически устанавливает стандартную ставку 21% на книги на русском, белорусском и ромском языке. Но имейте в виду, что эти языки являются языками меньшинства Латвии. 22-я Хартия основных прав в статье говорит, что ЕС уважает культуру, религию и языковое разнообразие - а это также уважает языки меньшинств.

Ссылаясь на европейские нормы, Димитров подчеркивает, что право каждого национального меньшинства свободно выражать свои взгляды включает свободу убеждений и право получать и распространять информацию и идеи на языке меньшинства без вмешательства государственных учреждений и независимо от границ страны.

Он поясняет, что "если Служба государственных доходов откажется выплатить компенсацию, у меня будет право обратиться в суд. У суда будет право — а если дело дойдёт до Сената, то и обязанность — задать вопрос Суду Европейского союза о том, как правильно применять право ЕС в этом деле".