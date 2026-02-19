ВСУ взорвали нефтебазу РФ в 4 часах езды от Риги: СМИ (ВИДЕО)

Информацию о взрывах и пожаре подтвердил также губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Губернатор заявил , что в результате удара в нефтяном резервуаре возник пожар .
Видеозаписи взрыва и пожара были опубликованы в социальных сетях.
В аэропорту Пскова введены ограничения.
Власти предупредили о снижении скорости мобильного интернета в регионе.
Великие Луки расположены примерно в 150 километрах к востоку от латвийско-российской границы.
Another video from velikiye lyki pic.twitter.com/oLR7xz0uT4— Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 18, 2026