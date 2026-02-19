Они сами стояли в пробках: депутат РД Логина объяснила плохую уборку снега

"Я очень хорошо помню, как мы начинали в 2021 году, было очень плохо, был год с сильными снегопадами и мы платили за услугу, но не делали проверку качества. И это как раз то, что удалось улучшить за эти годы. (...) Теперь есть камеры, GPS-трекеры, и мы можем проверять качество. Второй вопрос — чего мы ожидаем. Как общество. В пятницу были проблемы на дорогах. Особенно на мостах. На том же Вантовом мосту. Это не оптимально. Так что в этом плане еще есть чем заняться. Но в пятницу была ситуация, когда снегопад совпал с самым интенсивным движением транспорта, тут уж ничего волшебного сделать нельзя! Дорожно-уборочные машины — часть дорожного движения, они стоят в пробках, чистят, но есть алгоритмы, над улучшением которых еще нужно поработать», — комментирует Логина.

Она рассказала, что чтобы не сидеть в пятницу в пробках, она пошла домой пешком и была шокирована тем, как много народу сидело за рулем с телефоном в руках. она стояла на переходе через перекресток и считала тех, кто снимал дорожную ситуацию в процессе езды. И таких было примерно половина от всех водителей.

"Когда такая сложная дорожная ситуация нужно больше уделять внимания дороге. Если сложить все эти моменты - невнимательности водителей, нечищеная дорога, маневры, в которых водитель не убедился - это создает лишние риски", - напоминает Логина.