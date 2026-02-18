Формально в центре внимания - вывод о том, что закупка электроавтобусов и зарядной инфраструктуры на сумму 8,46 млн евро была реализована неэффективно. Однако, по мнению автора, главный вывод связан не столько с самой закупкой, сколько с общественной реакцией на отчёт. Регулярные сообщения Государственного контроля о нерациональном расходовании миллионов евро уже почти не вызывают серьёзного резонанса. Один-два дня обсуждений - и тема исчезает.

Такое отношение Латковский рассматривает как симптом деградации государства. Растрата средств перестаёт восприниматься как чрезвычайное явление. Публикуется отчёт - и вскоре забывается.

В отчёте указано, что достигнутый результат оказался дорогим, с ограниченной практической применимостью и минимальным эффектом по снижению выбросов относительно вложенных средств.

Вместо централизованной закупки каждое самоуправление проводило тендер отдельно. На выполнение одинаковых процедур было затрачено более 4200 рабочих часов. Несмотря на высокие административные расходы и стоимость приобретения, муниципалитеты закупили электроавтобусы:

с узким назначением. Они могут использоваться исключительно для перевозки школьников. В течение года 53% времени автобусы простаивают. Самоуправления готовы были бы применять их шире - для культурных и спортивных мероприятий, перевозки пожилых людей, - однако условия закупки этого не позволяют;



2. частично ненадлежащего качества. У новых автобусов обнаружены признаки коррозии, случаи замерзания дверей, неисправности блоков управления, некачественная отделка салона. Выявлено, что в «новых» транспортных средствах установлены детали, произведённые в 2018-2020 годах;

не полностью безэмиссионные. В зимний период для отопления используется дизельное топливо - до 50 литров в месяц, что не было учтено в расчётах сокращения выбросов;

3. с существенными различиями в ценах. Автобусы одной модели в Елгавском и Прейльском краях различались по цене на 43 тыс. евро. В Литве в 2022 году аналогичные модели закупались в среднем на 37%, или на 168 тыс. евро, дешевле.



Также установлено, что технические спецификации в отдельных случаях разрабатывались лицами, связанными с компаниями, выигравшими тендеры. 79% транспортных средств поставили всего две фирмы, что указывает на высокую концентрацию рынка. В некоторых случаях строительство зарядных станций сопровождалось чрезмерными расходами, включая благоустройство, не связанное напрямую с основной функцией объекта.

По оценке ревизоров, вложенные средства не обеспечили полноценного достижения поставленных целей.

В отчёте отмечается, что подобные закупки «целесообразно было бы осуществлять более централизованно». Латковский задаётся вопросом, будут ли эти рекомендации услышаны. По его мнению, практика показывает, что аналогичные нарушения повторяются из отчёта в отчёт.

Отдельно подчёркивается позиция, прозвучавшая во время ревизии: без финансирования ЕС самоуправления не стали бы приобретать такие транспортные средства. Государственный контроль указывает, что средства ЕС являются публичными средствами и к ним следует относиться так же ответственно, как к собственным. Однако на практике они нередко воспринимаются как ресурсы, которые необходимо «освоить».

Автор считает, что изменить ситуацию возможно лишь при изменении политического выбора и отказе от двойных стандартов, когда к «своим» проявляется снисходительность, а к «чужим» - жёсткость. В качестве нравственного ориентира он приводит принцип, приписываемый Аристотелю: Платон мне друг, но истина дороже.