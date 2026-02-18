Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

Латковский: «Обесценивание отчётов Государственного контроля — признак деградации государства» (1)

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 08:40

Важно 1 комментариев

LETA

Как пишет Бен Латковский в NRA, промежуточный отчёт Государственного контроля (VK) «Было ли целесообразно реализовано мероприятие по закупке муниципальных электроавтобусов?» в рамках ревизии «Достижение климатических целей в транспортной отрасли» выявил ряд системных проблем.

Формально в центре внимания - вывод о том, что закупка электроавтобусов и зарядной инфраструктуры на сумму 8,46 млн евро была реализована неэффективно. Однако, по мнению автора, главный вывод связан не столько с самой закупкой, сколько с общественной реакцией на отчёт. Регулярные сообщения Государственного контроля о нерациональном расходовании миллионов евро уже почти не вызывают серьёзного резонанса. Один-два дня обсуждений - и тема исчезает.

Такое отношение Латковский рассматривает как симптом деградации государства. Растрата средств перестаёт восприниматься как чрезвычайное явление. Публикуется отчёт - и вскоре забывается.

В отчёте указано, что достигнутый результат оказался дорогим, с ограниченной практической применимостью и минимальным эффектом по снижению выбросов относительно вложенных средств.

Вместо централизованной закупки каждое самоуправление проводило тендер отдельно. На выполнение одинаковых процедур было затрачено более 4200 рабочих часов. Несмотря на высокие административные расходы и стоимость приобретения, муниципалитеты закупили электроавтобусы:

  1. с узким назначением. Они могут использоваться исключительно для перевозки школьников. В течение года 53% времени автобусы простаивают. Самоуправления готовы были бы применять их шире - для культурных и спортивных мероприятий, перевозки пожилых людей, - однако условия закупки этого не позволяют;

    2. частично ненадлежащего качества. У новых автобусов обнаружены признаки коррозии, случаи замерзания дверей, неисправности блоков управления, некачественная отделка салона. Выявлено, что в «новых» транспортных средствах установлены детали, произведённые в 2018-2020 годах;
    не полностью безэмиссионные. В зимний период для отопления используется дизельное топливо - до 50 литров в месяц, что не было учтено в расчётах сокращения выбросов;
    3. с существенными различиями в ценах. Автобусы одной модели в Елгавском и Прейльском краях различались по цене на 43 тыс. евро. В Литве в 2022 году аналогичные модели закупались в среднем на 37%, или на 168 тыс. евро, дешевле.

    Также установлено, что технические спецификации в отдельных случаях разрабатывались лицами, связанными с компаниями, выигравшими тендеры. 79% транспортных средств поставили всего две фирмы, что указывает на высокую концентрацию рынка. В некоторых случаях строительство зарядных станций сопровождалось чрезмерными расходами, включая благоустройство, не связанное напрямую с основной функцией объекта.

По оценке ревизоров, вложенные средства не обеспечили полноценного достижения поставленных целей.

В отчёте отмечается, что подобные закупки «целесообразно было бы осуществлять более централизованно». Латковский задаётся вопросом, будут ли эти рекомендации услышаны. По его мнению, практика показывает, что аналогичные нарушения повторяются из отчёта в отчёт.

Отдельно подчёркивается позиция, прозвучавшая во время ревизии: без финансирования ЕС самоуправления не стали бы приобретать такие транспортные средства. Государственный контроль указывает, что средства ЕС являются публичными средствами и к ним следует относиться так же ответственно, как к собственным. Однако на практике они нередко воспринимаются как ресурсы, которые необходимо «освоить».

Автор считает, что изменить ситуацию возможно лишь при изменении политического выбора и отказе от двойных стандартов, когда к «своим» проявляется снисходительность, а к «чужим» - жёсткость. В качестве нравственного ориентира он приводит принцип, приписываемый Аристотелю: Платон мне друг, но истина дороже.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне
Важно

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне (2)

Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании
Важно

Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины
Важно

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Завалим Европу форелью? Бизнес просит разрешить фермы в Рижском заливе (1)

Важно 13:11

Важно 1 комментариев

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Читать
Загрузка

Для управления концертным залом Gors предложено создать фонд (1)

Новости Латвии 12:52

Новости Латвии 1 комментариев

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Читать

ФБР почти год отмывало крипту под именем Илона Маска (1)

Всюду жизнь 12:32

Всюду жизнь 1 комментариев

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Читать

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат (1)

Важно 12:21

Важно 1 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Читать

Магониса оправдали в суде. А ущерб в 1,5 млн евро рассосался? (1)

Важно 12:20

Важно 1 комментариев

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Читать

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины (1)

Важно 12:10

Важно 1 комментариев

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Читать

Пумы убивают пингвинов тысячами, превратившись для них в главную угрозу: как так? (1)

Важно 12:04

Важно 1 комментариев

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Читать