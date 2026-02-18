Экономика разгоняется, но инфляция съест рост. Прогноз инфляции повышен до 2,9 процента

Корректировка связана с более сильной динамикой экономики в прошлом году. По предварительной оценке, рост мог составить около 2 процентов вместо ранее ожидавшихся 1,1 процента.

Ключевым драйвером стали инвестиции. В первые три квартала их объем увеличился на 9 процентов. Одновременно росли государственные вложения и проекты фондов Европейского союза. Начали активнее инвестировать и частные компании. Расширилось кредитование бизнеса.

«Вложение инвестиций увеличилось на 9 процентов в первые три квартала года», - указывает Министерство финансов.

После нескольких лет стагнации оживилось и частное потребление. В третьем квартале его рост составил 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экспорт товаров и услуг за три квартала прибавил 0,8 процента.

Прогноз роста средней заработной платы на текущий год повышен до 6,5 процента, на 2027 год - до 6 процентов. Однако ускорение доходов будет ограничиваться более низкими расходами на оплату труда в секторе общего государственного управления.

Одновременно Министерство финансов повысило прогноз инфляции на 2026 год до 2,9 процента против 2,3 процента, ожидавшихся в июне. Давление оказывают рост цен на продукты питания, повышение тарифов на электроэнергию и тепловую энергию, а также устойчивое увеличение затрат на рабочую силу.