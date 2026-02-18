Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экономика разгоняется, но инфляция съест рост. Прогноз инфляции повышен до 2,9 процента

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 09:50

Министерство финансов обновило макроэкономические прогнозы на 2026-2030 годы. Рост валового внутреннего продукта в 2026 году ожидается на уровне 2,6 процента. Это на 0,5 процентного пункта выше июньского прогноза, подготовленного при разработке проекта государственного бюджета.

Корректировка связана с более сильной динамикой экономики в прошлом году. По предварительной оценке, рост мог составить около 2 процентов вместо ранее ожидавшихся 1,1 процента.

Ключевым драйвером стали инвестиции. В первые три квартала их объем увеличился на 9 процентов. Одновременно росли государственные вложения и проекты фондов Европейского союза. Начали активнее инвестировать и частные компании. Расширилось кредитование бизнеса.

«Вложение инвестиций увеличилось на 9 процентов в первые три квартала года», - указывает Министерство финансов.
После нескольких лет стагнации оживилось и частное потребление. В третьем квартале его рост составил 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экспорт товаров и услуг за три квартала прибавил 0,8 процента.

Прогноз роста средней заработной платы на текущий год повышен до 6,5 процента, на 2027 год - до 6 процентов. Однако ускорение доходов будет ограничиваться более низкими расходами на оплату труда в секторе общего государственного управления.

Одновременно Министерство финансов повысило прогноз инфляции на 2026 год до 2,9 процента против 2,3 процента, ожидавшихся в июне. Давление оказывают рост цен на продукты питания, повышение тарифов на электроэнергию и тепловую энергию, а также устойчивое увеличение затрат на рабочую силу.

Завалим Европу форелью? Бизнес просит разрешить фермы в Рижском заливе

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Для управления концертным залом Gors предложено создать фонд

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

ФБР почти год отмывало крипту под именем Илона Маска

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Магониса оправдали в суде. А ущерб в 1,5 млн евро рассосался?

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Пумы убивают пингвинов тысячами, превратившись для них в главную угрозу: как так?

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

