«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски (5)

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 14:54

Важно 5 комментариев

Комиссия Сейма по народному хозяйству уже во втором чтении поддержала поправку к Закону о защите прав потребителей, согласно которой вся коммуникация между потребителем и продавцом или поставщиком услуг должна осуществляться на государственном языке — латышском. Это касается предоставления информации, обслуживания и заключения договоров, включая интернет-торговлю и цифровые платформы.

Поправку внес депутат Наурис Пунтулис (Национальное объединение). Ее поддержали 6 членов комиссии, 2 проголосовали против, 2 воздержались. Окончательное решение еще предстоит принять в третьем чтении.

"Я тут думаю в широчайшем масштабе. Будь это Bolt, или курьер, не будут ли наши дети ощущать себя неудобно, так как их не обслуживают на латышском языке?", - рассуждал на обсуждении поправки бывший министр экономики Янис Витенбергс (Нацблок).

Он напомнил, что украинцы, работающие в Латвии в сфере услуг, несмотря на изначальные трудности, язык освоили: «Снимаю шапку перед ними. А теперь очередь курьеров Bolt и Volt, которые, приезжая, не могут сказать Paldies или Labdien. Данный закон это предусматривает».

"Коллеги, призываю это поддержать, а не искать причины, почему это не делать", - призвал Витенбергс заранее останавливая любые возражение.

Но вышедшая из фракции Прогрессивных Скайдрите Абрама всё же попыталась начать дискуссию о том, как заставить русскоязычных не говорить с продавцами и кассирами по-русски. Однако связного ответа так и не получила.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги
Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали
«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде (5)

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины (5)

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги (5)

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но… (5)

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете! (5)

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО (5)

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (5)

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

