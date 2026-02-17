Поправку внес депутат Наурис Пунтулис (Национальное объединение). Ее поддержали 6 членов комиссии, 2 проголосовали против, 2 воздержались. Окончательное решение еще предстоит принять в третьем чтении.

"Я тут думаю в широчайшем масштабе. Будь это Bolt, или курьер, не будут ли наши дети ощущать себя неудобно, так как их не обслуживают на латышском языке?", - рассуждал на обсуждении поправки бывший министр экономики Янис Витенбергс (Нацблок).

Он напомнил, что украинцы, работающие в Латвии в сфере услуг, несмотря на изначальные трудности, язык освоили: «Снимаю шапку перед ними. А теперь очередь курьеров Bolt и Volt, которые, приезжая, не могут сказать Paldies или Labdien. Данный закон это предусматривает».

"Коллеги, призываю это поддержать, а не искать причины, почему это не делать", - призвал Витенбергс заранее останавливая любые возражение.

Но вышедшая из фракции Прогрессивных Скайдрите Абрама всё же попыталась начать дискуссию о том, как заставить русскоязычных не говорить с продавцами и кассирами по-русски. Однако связного ответа так и не получила.