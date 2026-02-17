Как кирпичи помогли вычислить насильника 12-летней девочки

Речь идет о работе специалистов по онлайн-расследованиям Министерства внутренней безопасности США. По словам сотрудника подразделения Грега Сквайра, в начале его карьеры команда занималась поиском девочки, снимки с насилием над которой публиковались в закрытых сегментах сети. В ведомстве ее условно назвали Люси.

Сначала следователи проанализировали розетки на фото и пришли к выводу, что кадры сделаны в Северной Америке. Других зацепок долгое время не было. Подразделение обращалось к Facebook с просьбой проверить возможные совпадения с пользовательскими снимками, однако в компании заявили, что не располагают необходимыми инструментами.

Тогда оперативники сосредоточились на деталях обстановки. Они выяснили, что диван, попавший в кадр, продавался не во всех штатах США. Это позволило сузить круг поиска, однако в базе покупателей значились около 40 тысяч человек.

Ключевую роль сыграла кирпичная стена в комнате. Сквайр связался с Ассоциацией кирпичной промышленности, и вскоре эксперт Джон Харп опознал кирпич марки Flaming Alamo. Он производился с конца 1960-х до середины 1980-х годов. Специалист также отметил, что из-за большого веса такой материал редко перевозят на большие расстояния.

После анализа списка покупателей этого кирпича следствие ограничило поиск радиусом около 100 миль (примерно 161 километр). Изучив социальные сети клиентов, сотрудники нашли фотографию Люси рядом с женщиной, предположительно ее родственницей, и установили возможные адреса.

Чтобы не спугнуть подозреваемого, оперативники попросили эксперта оценить внешний вид домов и определить, в каком из них могла быть использована нужная кирпичная кладка. Один из указанных домов совпал с данными из базы покупателей дивана.

В этом доме жил бойфренд матери Люси, ранее судимый за сексуализированные преступления. В течение нескольких часов его задержали. Суд приговорил мужчину к более чем 70 годам лишения свободы.

Летом 2025 года Сквайр встретился с Люси, которой сейчас больше 20 лет. Девушка рассказала, что в детстве молилась о спасении, и добавила, что недавно смогла начать говорить о пережитом благодаря поддержке окружающих.