Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Февраля Завтра: Donats, Konstance
Доступность

Как кирпичи помогли вычислить насильника 12-летней девочки

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 16:01

Важно 0 комментариев

LETA

 
Американские следователи вычислили насильника 12-летней девочки по дивану и кирпичной стене на фотографиях, которые распространялись в даркнете. Мужчину искали несколько лет, а выйти на него помогли особенности интерьера комнаты. Об этом сообщает «Би-би-си».

Речь идет о работе специалистов по онлайн-расследованиям Министерства внутренней безопасности США. По словам сотрудника подразделения Грега Сквайра, в начале его карьеры команда занималась поиском девочки, снимки с насилием над которой публиковались в закрытых сегментах сети. В ведомстве ее условно назвали Люси.

Сначала следователи проанализировали розетки на фото и пришли к выводу, что кадры сделаны в Северной Америке. Других зацепок долгое время не было. Подразделение обращалось к Facebook с просьбой проверить возможные совпадения с пользовательскими снимками, однако в компании заявили, что не располагают необходимыми инструментами.

Тогда оперативники сосредоточились на деталях обстановки. Они выяснили, что диван, попавший в кадр, продавался не во всех штатах США. Это позволило сузить круг поиска, однако в базе покупателей значились около 40 тысяч человек.

Ключевую роль сыграла кирпичная стена в комнате. Сквайр связался с Ассоциацией кирпичной промышленности, и вскоре эксперт Джон Харп опознал кирпич марки Flaming Alamo. Он производился с конца 1960-х до середины 1980-х годов. Специалист также отметил, что из-за большого веса такой материал редко перевозят на большие расстояния.

После анализа списка покупателей этого кирпича следствие ограничило поиск радиусом около 100 миль (примерно 161 километр). Изучив социальные сети клиентов, сотрудники нашли фотографию Люси рядом с женщиной, предположительно ее родственницей, и установили возможные адреса.

Чтобы не спугнуть подозреваемого, оперативники попросили эксперта оценить внешний вид домов и определить, в каком из них могла быть использована нужная кирпичная кладка. Один из указанных домов совпал с данными из базы покупателей дивана.

В этом доме жил бойфренд матери Люси, ранее судимый за сексуализированные преступления. В течение нескольких часов его задержали. Суд приговорил мужчину к более чем 70 годам лишения свободы.

Летом 2025 года Сквайр встретился с Люси, которой сейчас больше 20 лет. Девушка рассказала, что в детстве молилась о спасении, и добавила, что недавно смогла начать говорить о пережитом благодаря поддержке окружающих.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски
Важно

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски (4)

«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры
Важно

«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

Важно 16:55

Важно 0 комментариев

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Читать
Загрузка

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Читать

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Важно 16:38

Важно 0 комментариев

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Читать

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

Мнения 16:33

Мнения 0 комментариев

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

Читать

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Азбука здоровья 16:27

Азбука здоровья 0 комментариев

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Читать

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

Читать

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

Читать