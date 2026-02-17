Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Всё идет по плану: глава ЦИК о подготовке к выборам в Сейм (1)

© LETA 17 февраля, 2026 15:19

Новости Латвии 1 комментариев

 Подготовка к предстоящим осенью выборам в Сейм идет по плану, сообщили во вторник на заседании парламентской комиссии по делам госуправления и самоуправлений сотрудники Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР).

Председатель ЦИК Марис Звиедрис сообщил депутатам, что разработан ряд инструкций по проведению выборов, в том числе о подаче кандидатских списков, организации избирательных участков за рубежом и др. Начата также разработка инструкций по голосованию в тюрьмах, и по почте за рубежом.

Как отметил Звиедрис, ЦИК работает с муниципальными избирательными комиссиями, чтобы определить места расположения избирательных участков. На предстоящих выборах впервые можно будет проголосовать в торговом центре, расположенном за пределами Риги - в торговом центре "Sāga" в Ропажском крае. В Риге можно будет проголосовать в 12 торговых центрах.

Также в нескольких самоуправлениях будут работать мобильные избирательные участки. Такие участки будут больше ориентированы на отдаленные районы, где в прошлом явка избирателей была низкой, поскольку людям сложно добираться до избирательных участков. "Это будут муниципальные автобусы, которые будут подъезжать в определенное время и в определенное место", - сказал Звиедрис.

Он сообщил, что укомплектовать состав работников избирательных участков планируется к 31 мая. В августе для них будут проведены обучающие семинары, а с 24 по 30 августа состоится генеральная репетиция выборов, в ходе которой на участках будет протестирована система сканирования бюллетеней (SKENIS). Именно эта система стала причиной сбоев на последних муниципальных выборах, что привело к отставке и увольнению ряда чиновников.

Как рассказал руководитель ЦИК, подсчет голосов будет осуществляться в основном автоматически системой SKENIS. Если с этим возникнут проблемы, то голоса будут подсчитываться "в облаке". Последним и окончательным вариантом будет подсчет голосов вручную, но решение об этом должна будет принять избирательная комиссия соответствующего самоуправления.

Парламентские выборы состоятся в начале октября.

