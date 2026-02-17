Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

17 февраля, 2026

Азбука здоровья

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Потому что «легче», «полезнее», «современнее».

А потом читаете состав.

И видите не просто овёс и воду.

Во многие популярные растительные напитки добавляют сахар — иногда под видом сиропа или «натуральных сахаров». Причем, в барной версии "молока" для кофе сладость часто выше, чем ожидают покупатели.

Чтобы напиток был густым и «сливочным», производители нередко добавляют в растительное молоко рапсовое или подсолнечное масло. Это делает текстуру более приятной, но увеличивает калорийность.

Чтобы жидкость не расслаивалась, используют стабилизаторы и эмульгаторы — геллановую камедь, гуаровую камедь, каррагинан и другие добавки. Без них напиток выглядел бы иначе.

В результате из простого «овса и воды» получается продукт с длинным списком ингредиентов.

Отдельный момент — белок. В миндальном или овсяном его значительно меньше, чем в коровьем молоке. А кальций часто добавляется искусственно.

Это не означает, что все альтернативы вредны. Есть варианты без сахара и с коротким составом.

Но «растительное» автоматически не значит «натуральное».
И не значит «не ультра-переработанное».

Иногда самая «здоровая» чашка кофе — та, где вы сначала посмотрели на этикетку.

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

16:55

0 комментариев

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

16:42

0 комментариев

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

16:38

0 комментариев

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

16:33

0 комментариев

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

16:22

0 комментариев

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

16:16

0 комментариев

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

