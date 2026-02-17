«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Потому что «легче», «полезнее», «современнее».

А потом читаете состав.

И видите не просто овёс и воду.

Во многие популярные растительные напитки добавляют сахар — иногда под видом сиропа или «натуральных сахаров». Причем, в барной версии "молока" для кофе сладость часто выше, чем ожидают покупатели.

Чтобы напиток был густым и «сливочным», производители нередко добавляют в растительное молоко рапсовое или подсолнечное масло. Это делает текстуру более приятной, но увеличивает калорийность.

Чтобы жидкость не расслаивалась, используют стабилизаторы и эмульгаторы — геллановую камедь, гуаровую камедь, каррагинан и другие добавки. Без них напиток выглядел бы иначе.

В результате из простого «овса и воды» получается продукт с длинным списком ингредиентов.

Отдельный момент — белок. В миндальном или овсяном его значительно меньше, чем в коровьем молоке. А кальций часто добавляется искусственно.

Это не означает, что все альтернативы вредны. Есть варианты без сахара и с коротким составом.

Но «растительное» автоматически не значит «натуральное».

И не значит «не ультра-переработанное».

Иногда самая «здоровая» чашка кофе — та, где вы сначала посмотрели на этикетку.