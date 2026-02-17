Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 16:42

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Как сообщила в соцсетях премьер-министр Эвика Силиня, эти средства пойдут на закупку вооружения и оборудования для защиты Украины. Закупки будут проводиться у стратегического партнера Латвии в США.

Она также отметила, что вклад Латвии осуществляется в рамках ранее запланированного финансирования в размере 0,25% от внутреннего валового продукта.

В Минобороны агентству ЛЕТА пояснили, что целью инициативы PURL является содействие в закупке и передаче Украине оборонных товаров и услуг из США с использованием пожертвований союзников и партнеров. В рамках инициативы европейские страны и Канада выделяют финансирование на приобретение произведенной в США военной продукции, чтобы обеспечить вооруженные силы Украины необходимой поддержкой.

«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры
«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали
Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали (3)

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски
«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски (4)

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

