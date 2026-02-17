Бизнес поддержал движение здорового питания Ēstprieks, заботящееся о сбалансированных блюдах в Детской больнице

Все пожертвования направляются на полноценные и вкусные обеды для пациентов детской больницы, кухонное оборудование и другие практические нужды, способствуя таким образом более быстрому выздоровлению детей. Также движение «Ēstprieks» с помощью различных инициатив — например, книжек с заданиями для детей, рецептов, кулинарных книг и других мероприятий — просвещает общество о здоровых привычках питания.

«За более чем пять лет мы сделали очень многое — не только поддерживая пациентов больниц качественными и свежими продуктами питания и обеспечивая необходимую практическую помощь в их приготовлении и подаче, но и помогая просвещать родителей и детей о важности здорового питания как в период выздоровления, так и в повседневной жизни. Благодаря движению «Ēstprieks», удовлетворенность питанием в Детской больнице выросла почти в три раза. Это стало возможным только благодаря участию общества, нашим надежным партнерам и команде питания Детской больницы, которая заботится об этом каждый день», — подчеркивает Янис Бесерис, директор департамента корпоративных отношений «Maxima Latvija».

«В детской больнице мы рассматриваем процесс лечения гораздо шире, чем просто современные методы терапии и медицинские манипуляции, которые мы можем предложить пациентам. Дети, которые проходят лечение в отделениях, проводят здесь несколько дней, а то и недель и месяцев. В это время они продолжают расти, играть и учиться, поэтому мы стараемся обеспечить пациентам наилучшие условия, чтобы у них хватило сил выздороветь, ведь важно хорошо питаться и спокойно высыпаться. Мы хотим, чтобы каждый прием пищи в палате приносил радость, поэтому наше движение здорового питания «Ēstprieks», созданное совместно с Фондом детской больницы и «Maxima Latvija», уже пять лет заботится о более вкусных и разнообразных блюдах. Мы благодарны всем сторонникам «Ēstprieks», а также нашему Службе питания, которая совместными усилиями неустанно заботится о благополучии пациентов Детской больницы и дарит им радость», — признает Иева Дамберга, старшая медсестра Детской больницы.