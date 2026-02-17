Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бизнес поддержал движение здорового питания Ēstprieks, заботящееся о сбалансированных блюдах в Детской больнице

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 17:56

Движению здорового питания «Ēstprieks», которое заботится о вкусных и сбалансированных блюдах в Детской больнице, за год было пожертвовано более 155 000 евро. Это удалось достичь благодаря «Maxima Latvija», «Фонду детской больницы», ответственным партнерам – «Ezerkauliņi», «Mārupes siltumnīcas», «Alpro», «Smiltenes Piens», «Balticovo», «Latvijas Maiznieks», «Rēzeknes Gaļas kombināts», а также поддержку общества.

Все пожертвования направляются на полноценные и вкусные обеды для пациентов детской больницы, кухонное оборудование и другие практические нужды, способствуя таким образом более быстрому выздоровлению детей. Также движение «Ēstprieks» с помощью различных инициатив — например, книжек с заданиями для детей, рецептов, кулинарных книг и других мероприятий — просвещает общество о здоровых привычках питания.

«За более чем пять лет мы сделали очень многое — не только поддерживая пациентов больниц качественными и свежими продуктами питания и обеспечивая необходимую практическую помощь в их приготовлении и подаче, но и помогая просвещать родителей и детей о важности здорового питания как в период выздоровления, так и в повседневной жизни. Благодаря движению «Ēstprieks», удовлетворенность питанием в Детской больнице выросла почти в три раза. Это стало возможным только благодаря участию общества, нашим надежным партнерам и команде питания Детской больницы, которая заботится об этом каждый день», — подчеркивает Янис Бесерис, директор департамента корпоративных отношений «Maxima Latvija».

«В детской больнице мы рассматриваем процесс лечения гораздо шире, чем просто современные методы терапии и медицинские манипуляции, которые мы можем предложить пациентам. Дети, которые проходят лечение в отделениях, проводят здесь несколько дней, а то и недель и месяцев. В это время они продолжают расти, играть и учиться, поэтому мы стараемся обеспечить пациентам наилучшие условия, чтобы у них хватило сил выздороветь, ведь важно хорошо питаться и спокойно высыпаться. Мы хотим, чтобы каждый прием пищи в палате приносил радость, поэтому наше движение здорового питания «Ēstprieks», созданное совместно с Фондом детской больницы и «Maxima Latvija», уже пять лет заботится о более вкусных и разнообразных блюдах. Мы благодарны всем сторонникам «Ēstprieks», а также нашему Службе питания, которая совместными усилиями неустанно заботится о благополучии пациентов Детской больницы и дарит им радость», — признает Иева Дамберга, старшая медсестра Детской больницы.

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Загрузка

Рижский залив почти полностью замерз: любопытный снимок из космоса (ФОТО)

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

Паралимпийцы из России и Белоруссии выступят под флагами своих стран

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

«Серьезно?» Крышу торгового центра повредил снег, но он продолжает работу

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

Россия угрожает применить ВМФ в случае блокады на Балтийском море

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

Летом, когда цена близка к нулю, никто не жалуется: министр о ценах на энергию

Почти все жители Латвии возмущены высокими ценами на электроэнергию. Министр климата и энергетики (ZZS) Каспарс Мелнис в эфире TV24 пояснил влияние “Nord Pool” на рыночные цены:  «Благодаря “Nord Pool” летом электроэнергия может стоить близко к нулю или даже отрицательно. Это рыночный механизм, не идеальный, но обеспечивающий честную конкуренцию», — сказал Мелнис.

