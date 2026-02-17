Очевидцы комментируют происшествие так: «Танцы со звёздами у “Riga Plaza”. Водитель Volvo решил, что велосипед едет слишком медленно, и решил проучить».

Как видно из раздела комментариев, мнения о произошедшем разделились — часть пользователей осуждает действия обоих участников, подчёркивая, что конфликт нельзя решать с применением физической силы, другие же упрекают водителя в нетерпимости по отношению к велосипедистам и курьерам, которые ежедневно передвигаются в условиях интенсивного движения. Кто-то также отмечает, что в такую погоду вообще не стоит ездить на велосипеде.

Показанный в видео конфликт в очередной раз актуализировал вопрос о взаимном уважении между автомобилистами и более уязвимыми участниками дорожного движения.